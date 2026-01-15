ETV Bharat / state

हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज में HFNC मशीनें, अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा PGI-IGMC

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन में स्थित डॉवाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में बच्चों की सांस संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं. हाल ही में मेडिकल कॉलेज को HFNC की तीन मशीनों के साथ-साथ दो अत्याधुनिक पीडियाट्रिक वेंटिलेटर भी मिले हैं. सभी उपकरण स्थापित कर दिए गए हैं और उनसे इलाज की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

इन आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता से अब नाहन में ही नवजात शिशुओं से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को समय पर, सुरक्षित और प्रभावी इलाज मिल सकेगा. मेडिकल कॉलेज नाहन में तैनात पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट (बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट) एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक डॉ. पवन कुमार ने बताया कि 'मेडिकल कॉलेज में स्थापित HFNC मशीन उन बच्चों के लिए उपयोगी है, जिन्हें सांस लेने में गंभीर परेशानी होती है या जिनका ऑक्सीजन स्तर लगातार गिरता रहता है. इस मशीन के माध्यम से नाक के जरिए नियंत्रित मात्रा में गर्म और नमी युक्त ऑक्सीजन दी जाती है. यह मशीन मल्टीपल फ़ंक्शन वाली है और कई मामलों में सीपीएपी (CPAP) की तरह भी काम करती है, जिससे बच्चों को बिना इंट्यूबेशन के ही राहत मिल जाती है और बड़े वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब HFNC मशीन से बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब उस सूरत में बच्चे को एडवांस वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज नाहन को दो अलग-अलग श्रेणी के अत्याधुनिक वेंटिलेटर भी दिए गए हैं.'

पहले वेंटिलेटर की खासियत

डॉ. पवन ने बताया कि पहला वेंटिलेटर 400 ग्राम वजन के नवजात शिशुओं से लेकर 3–4 किलोग्राम तक के बच्चों के इलाज में सक्षम है. यह पूरी तरह ऑटोमेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बच्चे की जरूरत के अनुसार अपने आप ऑक्सीजन और वेंटिलेशन को नियंत्रित करता है. इस तरह की सुविधा सामान्यत: बड़े सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध होती है.

दूसरा वेंटिलेटर भी आधुनिक तकनीक से लैस

डॉ. पवन के मुताबिक दूसरा वेंटिलेटर एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाएगा. यह भी आधुनिक तकनीक पर आधारित है और गंभीर सांस संबंधी बीमारियों में बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. इसे चलाना आसान है और यह बच्चों की स्थिति के अनुसार सटीक वेंटिलेशन प्रदान करता है.

अब इलाज अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा