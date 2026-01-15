हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज में HFNC मशीनें, अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा PGI-IGMC
HFNC मशीन बच्चों के लिए उपयोगी है. इस मशीन के माध्यम से नाक के जरिए नियंत्रित मात्रा में गर्म, नमी युक्त ऑक्सीजन दी जाती है.
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन में स्थित डॉवाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में बच्चों की सांस संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं. हाल ही में मेडिकल कॉलेज को HFNC की तीन मशीनों के साथ-साथ दो अत्याधुनिक पीडियाट्रिक वेंटिलेटर भी मिले हैं. सभी उपकरण स्थापित कर दिए गए हैं और उनसे इलाज की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.
इन आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता से अब नाहन में ही नवजात शिशुओं से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को समय पर, सुरक्षित और प्रभावी इलाज मिल सकेगा. मेडिकल कॉलेज नाहन में तैनात पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट (बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट) एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक डॉ. पवन कुमार ने बताया कि 'मेडिकल कॉलेज में स्थापित HFNC मशीन उन बच्चों के लिए उपयोगी है, जिन्हें सांस लेने में गंभीर परेशानी होती है या जिनका ऑक्सीजन स्तर लगातार गिरता रहता है. इस मशीन के माध्यम से नाक के जरिए नियंत्रित मात्रा में गर्म और नमी युक्त ऑक्सीजन दी जाती है. यह मशीन मल्टीपल फ़ंक्शन वाली है और कई मामलों में सीपीएपी (CPAP) की तरह भी काम करती है, जिससे बच्चों को बिना इंट्यूबेशन के ही राहत मिल जाती है और बड़े वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब HFNC मशीन से बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब उस सूरत में बच्चे को एडवांस वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज नाहन को दो अलग-अलग श्रेणी के अत्याधुनिक वेंटिलेटर भी दिए गए हैं.'
पहले वेंटिलेटर की खासियत
डॉ. पवन ने बताया कि पहला वेंटिलेटर 400 ग्राम वजन के नवजात शिशुओं से लेकर 3–4 किलोग्राम तक के बच्चों के इलाज में सक्षम है. यह पूरी तरह ऑटोमेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बच्चे की जरूरत के अनुसार अपने आप ऑक्सीजन और वेंटिलेशन को नियंत्रित करता है. इस तरह की सुविधा सामान्यत: बड़े सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध होती है.
दूसरा वेंटिलेटर भी आधुनिक तकनीक से लैस
डॉ. पवन के मुताबिक दूसरा वेंटिलेटर एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाएगा. यह भी आधुनिक तकनीक पर आधारित है और गंभीर सांस संबंधी बीमारियों में बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. इसे चलाना आसान है और यह बच्चों की स्थिति के अनुसार सटीक वेंटिलेशन प्रदान करता है.
अब इलाज अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा
डॉ. पवन का कहना है कि सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए समय पर सही तकनीक जीवनरक्षक साबित होती है. HFNC मशीन से कई मामलों में बिना इंट्यूबेशन के ही बच्चे की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है. वहीं, जरूरत पड़ने पर अब अत्याधुनिक वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जो बच्चे के वजन और शारीरिक स्थिति के अनुसार सटीक ऑक्सीजन और वेंटिलेशन प्रदान करते हैं. इससे यहां अब इलाज अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा.
क्रिटिकल केयर सेवाएं पहले से अधिक हुई सशक्त
उधर मेडिकल कॉलेज नाहन की प्रिंसिपल डॉ. संगीत ढिल्लों का कहना है कि 'बच्चों के इलाज से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ये मशीनरी एक फार्मा कंपनी की ओर से भेंट की गई है, जिसमें से एक वेंटिलेटर तो करीब 42 लाख का है, जबकि अन्य मशीनरी की कीमत भी लाखों में है. इससे क्षेत्र के मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार स्थानीय स्तर पर मिलेगा और मेडिकल कॉलेज नाहन की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार होगा. इससे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की क्रिटिकल केयर क्षमता काफी मजबूत होगी. नवजात शिशुओं से लेकर 10 साल तक के बच्चों के इलाज में यह विभाग अब और अधिक आत्मनिर्भर बन गया है. समय पर उपचार और अत्याधुनिक तकनीक से बच्चों की जान बचाने में यह बड़ा योगदान देगा.'
पहले रेफरल ही था विकल्प, अब नाहन में इलाज संभव
बता दें कि अब तक मेडिकल कॉलेज नाहन में बच्चों के लिए हाई फ़्रीक्वेंसी नेज़ल कैनुला और अत्याधुनिक पेडियाट्रिक वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहे नवजात शिशुओं और बच्चों को मजबूरी में शिमला, चंडीगढ़ या अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर करना पड़ता था, जिससे इलाज में देरी होती थी और कई मामलों में बच्चों की हालत और गंभीर हो जाती थी. नई मशीनों के उपलब्ध होने से अब 400 ग्राम वजन के नवजात शिशु से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज नाहन में ही संभव हो सकेगा. इससे न केवल बाहर रेफर करने की आवश्यकता कम होगी, बल्कि समय पर उपचार मिलने से बच्चों की जान बचाने में भी अहम मदद मिलेगी.
