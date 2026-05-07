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द्वारका को बड़ी सौगात: इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में बनेगा मेडिकल कॉलेज, हर साल 250 MBBS सीटों पर होगा दाखिला

नई दिल्ली: दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने द्वारका के निवासियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के परिसर में एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा. 805.99 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह प्रोजेक्ट न केवल राजधानी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, बल्कि देश के भविष्य के डॉक्टरों के लिए नए द्वार भी खोलेगा.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस नए मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष 250 एमबीबीएस (MBBS) सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. कॉलेज के साथ-साथ परिसर में छात्रों के लिए आधुनिक हॉस्टल और रेजिडेंशियल ब्लॉक का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि छात्रों और फैकल्टी को कैंपस के भीतर ही विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परियोजना का विवरण साझा करते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य दिल्ली को न केवल उपचार के लिए बल्कि चिकित्सा शिक्षा के वैश्विक हब के रूप में विकसित करना है. द्वारका का यह कॉलेज इसी दिशा में एक बड़ा कदम है."

पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष ध्यान: बनेगा 'ग्रीन कैंपस'

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका निर्माण स्वरूप है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा. भवन के निर्माण में ऊर्जा की बचत और जल संरक्षण के आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा. परिसर में हरियाली और प्राकृतिक रोशनी को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ पढ़ाई के लिए भी सुखद वातावरण प्रदान करे.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना को चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में अकादमिक ब्लॉक, छात्रों के हॉस्टल और शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि पहले चरण में करीब 1,17,246 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण होगा. इसमें लगभग 34,000 वर्गमीटर का बेसमेंट बनाया जाएगा, जहां पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी. अकादमिक ब्लॉक बहुमंजिला होगा, जिसमें क्लासरूम, लैब और अन्य आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. हॉस्टलों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी, जबकि फैकल्टी के लिए भी आधुनिक और सुविधाजनक आवास तैयार किए जाएंगे. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करेगा, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसकी निगरानी करेगा.