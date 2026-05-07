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द्वारका को बड़ी सौगात: इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में बनेगा मेडिकल कॉलेज, हर साल 250 MBBS सीटों पर होगा दाखिला

इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में 805.99 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा.

इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में बनेगा मेडिकल कॉलेज
इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में बनेगा मेडिकल कॉलेज (Source- DELHI CMO)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 2:56 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने द्वारका के निवासियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के परिसर में एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा. 805.99 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह प्रोजेक्ट न केवल राजधानी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, बल्कि देश के भविष्य के डॉक्टरों के लिए नए द्वार भी खोलेगा.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस नए मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष 250 एमबीबीएस (MBBS) सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. कॉलेज के साथ-साथ परिसर में छात्रों के लिए आधुनिक हॉस्टल और रेजिडेंशियल ब्लॉक का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि छात्रों और फैकल्टी को कैंपस के भीतर ही विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परियोजना का विवरण साझा करते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य दिल्ली को न केवल उपचार के लिए बल्कि चिकित्सा शिक्षा के वैश्विक हब के रूप में विकसित करना है. द्वारका का यह कॉलेज इसी दिशा में एक बड़ा कदम है."

पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष ध्यान: बनेगा 'ग्रीन कैंपस'

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका निर्माण स्वरूप है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा. भवन के निर्माण में ऊर्जा की बचत और जल संरक्षण के आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा. परिसर में हरियाली और प्राकृतिक रोशनी को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ पढ़ाई के लिए भी सुखद वातावरण प्रदान करे.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना को चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में अकादमिक ब्लॉक, छात्रों के हॉस्टल और शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि पहले चरण में करीब 1,17,246 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण होगा. इसमें लगभग 34,000 वर्गमीटर का बेसमेंट बनाया जाएगा, जहां पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी. अकादमिक ब्लॉक बहुमंजिला होगा, जिसमें क्लासरूम, लैब और अन्य आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. हॉस्टलों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी, जबकि फैकल्टी के लिए भी आधुनिक और सुविधाजनक आवास तैयार किए जाएंगे. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करेगा, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसकी निगरानी करेगा.

इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में बनेगा 805.99 करोड़ का मेडिकल कॉलेज
इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में बनेगा 805.99 करोड़ का मेडिकल कॉलेज (Source- DELHI CMO)

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना में आधुनिक और टिकाऊ निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. बिल्डिंग को भूकंप से सुरक्षित बनाया जाएगा और इसे ऊर्जा बचाने वाले डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा. ग्रीन बिल्डिंग मानकों के तहत यहां सोलर पावर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसाइकिल, पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और अच्छी हवा आने-जाने की व्यवस्था की जाएगी. परिसर को पूरी तरह दिव्यांगजन के अनुकूल बनाया जाएगा, जहां रैंप, लिफ्ट, ब्रेल संकेत और व्हीलचेयर के लिए आसान रास्ते उपलब्ध होंगे. साथ ही, सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, फायर अलार्म और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी लगाई जाएंगी.

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई गति

सीएम रेखा गुप्ता का मानना है कि द्वारका और आसपास के इलाकों जैसे नजफगढ़ और उत्तम नगर के लिए यह अस्पताल और कॉलेज वरदान साबित होगा. इंदिरा गांधी अस्पताल के पहले से मौजूद संसाधनों के साथ जब यह मेडिकल कॉलेज जुड़ेगा, तो मरीजों को मिलने वाली विशेषज्ञ सेवाओं में भी सुधार होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल कॉलेज होने से अस्पताल में सीनियर और जूनियर डॉक्टरों की उपलब्धता चौबीसों घंटे बनी रहेगी, जिससे आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी. जानकारों के अनुसार, इस कॉलेज के शुरू होने से दिल्ली के सरकारी कोटे की सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा.

मुख्य बिंदु

  • कुल लागत: 805.99 करोड़
  • स्थान: इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर, द्वारका
  • सीटें: 250 एमबीबीएस (सालाना)
  • सुविधाएं: आधुनिक हॉस्टल, आवासीय परिसर और ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर

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