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अमरनाथ यात्रा 2026: स्वास्थ्य जांच सख्त, फिट श्रद्धालुओं को ही मिलेगी अनुमति

धनबाद से अमरनाथ यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जा रही है. साथ ही जरूरी निर्देश भी बताए जा रहे हैं.

Amarnath Yatra
मेडिकल जांच करते चिकित्सक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 12:05 PM IST

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धनबाद: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जा रही है.

अमरनाथ यात्रा को देखते हुए अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए गए हैं. श्रद्धालुओं की मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थो विभाग में जांच की जा रही है, वहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए गायनी विभाग में अलग से जांच की व्यवस्था की गई है.

श्रद्धालुओं की हो रही मेडिकल जांच (Etv Bharat)

जांच में लगे डॉ. राजीव कुमार सिंह ने कहा कि सीबीसी, एक्स-रे, आरबीएस, ब्लड ग्रुप, बीपी, शुगर और फेफड़ों की जांच की जा रही है. पूरी तरह शारीरिक रूप से फिट पाए जाने के बाद ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जा रही है. डायबिटीज और बीपी के मरीजों को विशेष ख्याल रखने की डॉक्टर ने सलाह दी है.

डॉक्टरों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे-वैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है. ऐसे में जिन श्रद्धालुओं के फेफड़े स्वस्थ हैं, उन्हें ऊंचाई पर कम परेशानी होती है. डायबिटीज और बीपी के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें नियमित दवाइयां साथ रखने व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है.

वहीं, पहले यात्रा कर चुके श्रद्धालु भी इस बार फिर से तैयारी में जुटे हैं. अनुभवी यात्रियों का कहना है कि पहली बार जाने वालों को सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए. यात्रा के दौरान भूस्खलन की आशंका हमेशा बनी रहती है. कई बार ऐसा होता है कि फोटो लेने के चक्कर में लोग किनारे पर चले जाते हैं. यात्रा में चलने वाले घोड़े या खच्चर से उन्हें अगर लगती है तो वह सीधे नीचे चले जाते हैं. एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई रहती है.

यात्रा मार्ग पर भूस्खलन जैसी प्राकृतिक चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने सतर्क रहने और मौसम की जानकारी लेते रहने की अपील की है. बेहतर तैयारी, स्वास्थ्य जांच और सतर्कता के साथ इस बार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

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