ETV Bharat / state

अमरनाथ यात्रा 2026: स्वास्थ्य जांच सख्त, फिट श्रद्धालुओं को ही मिलेगी अनुमति

धनबाद: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जा रही है.

अमरनाथ यात्रा को देखते हुए अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए गए हैं. श्रद्धालुओं की मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थो विभाग में जांच की जा रही है, वहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए गायनी विभाग में अलग से जांच की व्यवस्था की गई है.

श्रद्धालुओं की हो रही मेडिकल जांच (Etv Bharat)

जांच में लगे डॉ. राजीव कुमार सिंह ने कहा कि सीबीसी, एक्स-रे, आरबीएस, ब्लड ग्रुप, बीपी, शुगर और फेफड़ों की जांच की जा रही है. पूरी तरह शारीरिक रूप से फिट पाए जाने के बाद ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जा रही है. डायबिटीज और बीपी के मरीजों को विशेष ख्याल रखने की डॉक्टर ने सलाह दी है.

डॉक्टरों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे-वैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है. ऐसे में जिन श्रद्धालुओं के फेफड़े स्वस्थ हैं, उन्हें ऊंचाई पर कम परेशानी होती है. डायबिटीज और बीपी के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें नियमित दवाइयां साथ रखने व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है.