ETV Bharat / state

लखनऊ में मेडिकल की छात्रा ने दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट, वजह तलाश रही पुलिस

​प्रियांशी चंद्रिका देवी कॉलेज से मेडिकल में ओटी टेक्नीशियन कोर्स की कर रही थी पढ़ाई.

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ में मेडिकल छात्रा ने की खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बीकेटी के बरगदी गांव में बुधवार सुबह मेडिकल की छात्रा प्रियांशी वर्मा (19) ने संदिग्ध परिस्थितियों में जान दे दी. प्रियांशी का शव कमरे के अंदर मिला. घटना की जानकारी मिलते ही बीकेटी पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर छात्रा के इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजहों की तलाश शुरू कर दी है.

किराए के कमरे में मिला शव: ​छात्रा की पहचान 19 साल की प्रियांशी वर्मा पुत्री साधूराम वर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह जानकारी मिली कि बरगदी गांव में एक युवती ने सुसाइड कर लिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो कमरे के अंदर छात्रा संदिग्ध अवस्था में मिली.

​ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी छात्रा: ​इंस्पेक्टर बीकेटी संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रियांशी का परिवार मूल रूप से जनपद लखीमपुर निवासी है. ​वर्तमान में पूरा परिवार बरगदी गांव में किराए पर रह रहा था. ​प्रियांशी चंद्रिका देवी कॉलेज से मेडिकल में ओटी टेक्नीशियन कोर्स की पढ़ाई कर रही थी.

इंस्पेक्टर के मुताबिक घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और साक्ष्य संकलित किए. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रियांशी ने ये कदम क्यों उठाया.

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल कोई सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस परिजनों और कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के असली कारणों का पता चल सके.

यह भी पढ़ें: मां, बीवी और बच्चों के बाद खुद की उड़ा ली खोपड़ी, जानें सहारनपुर की दिल झकझोर देने वाली दास्तान

TAGGED:

MEDICAL STUDENT KILLED HERSELF
PRIYANSHI VERMA KILLED HERSELF
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW OT STUDENT HANGED
MEDICAL STUDENT SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.