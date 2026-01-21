ETV Bharat / state

लखनऊ में मेडिकल की छात्रा ने दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट, वजह तलाश रही पुलिस

लखनऊ: बीकेटी के बरगदी गांव में बुधवार सुबह मेडिकल की छात्रा प्रियांशी वर्मा (19) ने संदिग्ध परिस्थितियों में जान दे दी. प्रियांशी का शव कमरे के अंदर मिला. घटना की जानकारी मिलते ही बीकेटी पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर छात्रा के इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजहों की तलाश शुरू कर दी है.

किराए के कमरे में मिला शव: ​छात्रा की पहचान 19 साल की प्रियांशी वर्मा पुत्री साधूराम वर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह जानकारी मिली कि बरगदी गांव में एक युवती ने सुसाइड कर लिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो कमरे के अंदर छात्रा संदिग्ध अवस्था में मिली.

​ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी छात्रा: ​इंस्पेक्टर बीकेटी संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रियांशी का परिवार मूल रूप से जनपद लखीमपुर निवासी है. ​वर्तमान में पूरा परिवार बरगदी गांव में किराए पर रह रहा था. ​प्रियांशी चंद्रिका देवी कॉलेज से मेडिकल में ओटी टेक्नीशियन कोर्स की पढ़ाई कर रही थी.



इंस्पेक्टर के मुताबिक घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और साक्ष्य संकलित किए. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रियांशी ने ये कदम क्यों उठाया.