ETV Bharat / state

मृत इंसान का बना मेडिकल सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल प्रभारी ने लगाया सील ठप्पा ,सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश

भिलाई के सरकारी अस्पताल में अनोखा मामला सामने आया है.यहां पर जिंदा आदमी नहीं बल्कि मृत इंसान का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया गया है.

Medical certificate issued dead person
मृत इंसान का बना मेडिकल सर्टिफिकेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : भिलाई सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस अस्पताल के होनहार डॉक्टर्स ने वो काम किया है,जिसे सोचकर हर कोई हैरत में है.दरअसल आज तक आपने जिंदा आदमी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनते तो देखा होगा.लेकिन इस अस्पताल में मुर्दा आदमी को मेडिकल फिट घोषित कर दिया गया है.

किसने बनाया अनोखा सर्टिफिकेट ?

इस मामले में चौंकाने वाली बात ये है कि सर्टिफिकेट किसी सामान्य कर्मचारी ने नहीं बल्कि अस्पताल के प्रभारी और चिकित्सा अधीक्षक पोयाम सिंह ने बनाया है.पोयाम सिंह जी इतने काबिल डॉक्टर हैं कि इन्होंने मृत हो चुके आदमी का चेकअप किया है,उसे मेडिकल रुप से फिट बताते हुए सर्टिफिकेट जारी करते हुए अपने हस्ताक्षर उस मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी कर दिए.

कौन है मृत इंसान,जिसका बना सर्टिफिकेट

आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसका नाम गणेश राम है. ये व्यक्ति पहले ही मृत हो चुका था. नियमों के अनुसार, किसी भी मृत व्यक्ति का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता, बल्कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. लेकिन सुपेला अस्पताल ने मृत्यु प्रमाण नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. जब संबंधित पते पर जाकर जानकारी ली गई तो पता चला कि गणेश राम की मृत्यु हो चुकी है, जिससे यह पूरा मामला और भी संदिग्ध हो गया.

Medical certificate issued dead person
मृत इंसान का बना मेडिकल सर्टिफिकेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Medical certificate issued dead person
सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसे प्रशासनिक लापरवाही माना जाए या फिर किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत ये अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. इस पूरे मामले पर सीएमएचओ मनोज दानी ने कहा कि सुपेला लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय का मामला काफी गंभीर है.

सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मृत व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है. प्रकरण संज्ञान में आने के बाद प्रभारी को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं.मामला जांच का विषय है और इसकी जांच कराई जाएगी-मनोज दानी,सीएमएचओ

सीएमएचओ ने मामले के जांच के निर्देश दे दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा कि ये महज लापरवाही है या फिर किसी स्तर पर कोई अनियमितता हुई है. फिलहाल इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर कई सवाल खड़े किए हैं.


मौसम में बदलाव के आसार नहीं, पांच दिनों तक सामान्य रहेगा तापमान

म्यूल अकाउंट ऑपरेट करने वाले 16 गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस का साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन

बलौदाबाजार पुलिस ने 63 लाख के मोबाइल किए रिकवर, इंटरस्टेट चलाया समाधान अभियान

TAGGED:

DEATH CERTIFICATE
मेडिकल सर्टिफिकेट
मृत इंसान
CMHO ORDERED INVESTIGATION
MEDICAL CERTIFICATE ISSUED DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.