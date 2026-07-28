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रायबरेली में दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल एसेसमेंट कैंप का होगा आयोजन, ब्लॉक वार शेड्यूल जारी

रायबरेली: जनपद में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3 अगस्त से दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल एसेसमेंट कैंप का होगा आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. जनपद के सभी विकास खंडों में 03 अगस्त 2026 से 26 सितंबर 2026 तक मेडिकल एसेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह के अनुसार, इन शिविरों का आयोजन ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) पर निर्धारित तिथियों के अनुसार किया जाएगा. प्रत्येक मेडिकल बोर्ड में आर्थाेपेडिक सर्जन, ईएनटी सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट/साइकियाट्रिशियन तथा ऑडियोलॉजिस्ट शामिल रहेंगे, जो बच्चों का परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे.

कैंपों में परिषदीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही ऐसे बच्चों को भी चिंहित किया जाएगा, जिन्हें सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग अथवा करेक्टिव सर्जरी की आवश्यकता है. जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) एवं एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से प्रभावित बच्चों का भी परीक्षण कराया जाएगा.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, स्पेशल एजुकेटर्स, विशेष शिक्षकों (सीडब्ल्यूएसएन) तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह कैंपों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. पात्र बच्चों का चिंहित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर यूडीआईडी कार्ड बनवाकर उसका विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कराएं. कैंप के आयोजन के उपरांत जियोटैग फोटोग्राफ आदि निर्धारित प्रारूप में आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा.