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पलामू में भीख मांगने वाले बच्चों का रेस्क्यू मामला: गायब नहीं है बच्चों का कोई अंग, मेडिकल बोर्ड ने सौंपी रिपोर्ट

पलामू: सीडब्ल्यूसी ने भीख मांगने वाले जिन दो बच्चों का रेस्क्यू किया था, उनका कोई अंग गायब नहीं है. दोनों बच्चों की मेडिकल बोर्ड ने गुरुवार को पलामू सीडब्ल्यूसी को रिपोर्ट सौंपी है. रिपोर्ट में कोई भी अंग गायब नहीं होने की बात लिखी गई है.

अंग गायब होने की जताई गई थी आशंका

दरअसल, पलामू सीडब्ल्यूसी ने दो दिनों पहले मेदिनीनगर के कोयल नदी के इलाके में भीख मांग रहे दो बच्चों का रेस्क्यू किया था. दोनों बच्चों के पेट में चीरा के निशान थे. उस दौरान अंग गायब होने की आशंका व्यक्त की गई थी. दोनों बच्चों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन का किया गया था. मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में दोनों बच्चों के कोई भी अंग गायब नहीं होने की बात लिखी गई है.

भीख मांगने वाले बच्चों का रेस्क्यू मामला (Etv Bharat)

कोई अंग गायब नहीं होने की हुई पुष्टि

पलामू सीडब्लूसी चेयरपर्सन शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है. मेडिकल रिपोर्ट में दोनों बच्चों का कोई भी अंग गायब नहीं होने की बात लिखी गई है. अब दोबारा मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों के मां-बाप ने अपना पता बिहार का गया जिला बताया है. दोनों बच्चों को बिहार के गया सीडब्लूसी के माध्यम से परिजनों को सौंप दिया जाएगा.