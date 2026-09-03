पलामू में भीख मांगने वाले बच्चों का रेस्क्यू मामला: गायब नहीं है बच्चों का कोई अंग, मेडिकल बोर्ड ने सौंपी रिपोर्ट
पलामू में भीख मांगने वाले बच्चे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया था उनकी मेडिकल रिपोर्ट CWC को सौंपी दी गई है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : September 3, 2026 at 5:20 PM IST
पलामू: सीडब्ल्यूसी ने भीख मांगने वाले जिन दो बच्चों का रेस्क्यू किया था, उनका कोई अंग गायब नहीं है. दोनों बच्चों की मेडिकल बोर्ड ने गुरुवार को पलामू सीडब्ल्यूसी को रिपोर्ट सौंपी है. रिपोर्ट में कोई भी अंग गायब नहीं होने की बात लिखी गई है.
अंग गायब होने की जताई गई थी आशंका
दरअसल, पलामू सीडब्ल्यूसी ने दो दिनों पहले मेदिनीनगर के कोयल नदी के इलाके में भीख मांग रहे दो बच्चों का रेस्क्यू किया था. दोनों बच्चों के पेट में चीरा के निशान थे. उस दौरान अंग गायब होने की आशंका व्यक्त की गई थी. दोनों बच्चों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन का किया गया था. मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में दोनों बच्चों के कोई भी अंग गायब नहीं होने की बात लिखी गई है.
कोई अंग गायब नहीं होने की हुई पुष्टि
पलामू सीडब्लूसी चेयरपर्सन शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है. मेडिकल रिपोर्ट में दोनों बच्चों का कोई भी अंग गायब नहीं होने की बात लिखी गई है. अब दोबारा मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों के मां-बाप ने अपना पता बिहार का गया जिला बताया है. दोनों बच्चों को बिहार के गया सीडब्लूसी के माध्यम से परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
इधर, दोनों बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही साथ उनका स्कूल में भी एडमिशन करवाया जाएगा.
CWC के पास पहुंचे थे दोनों बच्चों के मां-बाप
दरअसल, जिस वक्त दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया गया था, उस दौरान दोनों बच्चों ने अपना संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बताया था. बाद में दोनों बच्चों के परिजन सीडब्ल्यूसी के पास पहुंचे थे और दस्तावेज सबूत के तौर पर जमा किए थे. दोनों बच्चों के पेट में एक ही जगह पर चीरा लगने के निशान थे.
ये भी पढ़ें- भीख मांगने वाले बच्चों का रेस्क्यू मामला: मेडिकल बोर्ड ने की जांच, अल्ट्रासाउंड भी होगा
भीख मांगने वाले बच्चों के पेट में मिला चीरा का निशान! अंग तस्करी की आशंका
पाकुड़ में भीख मांगने के बहाने महिला गैंग चोरी की घटना को दे रहे अंजाम, दो गिरफ्तार