धर्मशाला छात्रा मौत मामला: आज होगा मेडिकल बोर्ड का गठन, परिजनों से मिली UGC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मृतक छात्रा के परिजनों और एसपी कांगड़ा से मुलाकात की.

Dharamshala student death case
धर्मशाला छात्रा मौत मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 12:55 PM IST

धर्मशाला: जिला कांगड़ा में धर्मशाला की छात्रा की मौत मामले में वीरवार को यानी आज मेडिकल बोर्ड का गठन होगा. वहीं, मामले की जांच को लेकर यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बुधवार को मृतका के घर पहुंची और मृतक छात्रा के परिजनों से बातचीत की. इस दौरान धर्मशाला कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मिलकर जांच को जल्द पूरा करने का आग्रह किया. यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छात्रा के परिजनों से मिलने के साथ एसपी कांगड़ा से भी मामले को लेकर चर्चा की. वहीं, प्रदेश शिक्षा उच्च निदेशालय की गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची थी. यूजीसी के कमेटी सदस्यों ने कॉलेज में इस सारे मामले को लेकर विद्यार्थियों व कॉलेज प्रबंधन से भी बातचीत करते हुए घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी इकट्ठी की.

मेडिकल बोर्ड का आज होगा गठन

गौरतलब है कि धर्मशाला में 19 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला सामने आने पर यूजीसी की ओर से 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी मंगलवार को धर्मशाला पहुंची थी. कमेटी आज इस सारे मामले को लेकर जांच की रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को सौंपेगी. वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय की टीम आज आज मामले में जांच करेगी. पुलिस द्वारा मृतक छात्रा के इलाज से संबंधित विभिन्न अस्पतालों के इकट्ठे किए रिकॉर्ड को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने के लिए आज मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा. टांडा मेडिकल कॉलेज में बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड से इस मामले में राय ली जाएगी.

"विभिन्न अस्पतालों से मृतक छात्रा के उपचार संबंधित रिकॉर्ड एकत्रित कर लिया गया है, वीरवार को मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा. यूजीसी व उच्च शिक्षा निदेशालय की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से भी मिलकर इस सारे मामले के पहलुओं पर चर्चा की गई है." - अशोक रत्न, एसपी, जिला कांगड़ा

यूजीसी की कमेटी से मिली OSA

धर्मशाला में छात्रा मौत मामले की जांच को पहुंची यूजीसी की गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ओएसए ने बुधवार को मुलाकात की. ओएसए के अध्यक्ष संजीव गांधी ने बताया कि इस दौरान ओएसए ने कमेटी को बताया कि एसोसिएशन कॉलेज के 100 साल पूरे होने पर बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, लेकिन यह मामला होना दुखद है. उन्होंने कमेटी से शीघ्र इस सारे मामले की जांच पूरा करने का आग्रह किया.

"यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा कॉलेज में अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है." - प्रो. राकेश पठानिया, प्रिंसिपल, धर्मशाला कॉलेज

