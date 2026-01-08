ETV Bharat / state

धर्मशाला छात्रा मौत मामला: आज होगा मेडिकल बोर्ड का गठन, परिजनों से मिली UGC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

धर्मशाला: जिला कांगड़ा में धर्मशाला की छात्रा की मौत मामले में वीरवार को यानी आज मेडिकल बोर्ड का गठन होगा. वहीं, मामले की जांच को लेकर यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बुधवार को मृतका के घर पहुंची और मृतक छात्रा के परिजनों से बातचीत की. इस दौरान धर्मशाला कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मिलकर जांच को जल्द पूरा करने का आग्रह किया. यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छात्रा के परिजनों से मिलने के साथ एसपी कांगड़ा से भी मामले को लेकर चर्चा की. वहीं, प्रदेश शिक्षा उच्च निदेशालय की गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची थी. यूजीसी के कमेटी सदस्यों ने कॉलेज में इस सारे मामले को लेकर विद्यार्थियों व कॉलेज प्रबंधन से भी बातचीत करते हुए घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी इकट्ठी की.

मेडिकल बोर्ड का आज होगा गठन

गौरतलब है कि धर्मशाला में 19 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला सामने आने पर यूजीसी की ओर से 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी मंगलवार को धर्मशाला पहुंची थी. कमेटी आज इस सारे मामले को लेकर जांच की रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को सौंपेगी. वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय की टीम आज आज मामले में जांच करेगी. पुलिस द्वारा मृतक छात्रा के इलाज से संबंधित विभिन्न अस्पतालों के इकट्ठे किए रिकॉर्ड को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने के लिए आज मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा. टांडा मेडिकल कॉलेज में बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड से इस मामले में राय ली जाएगी.