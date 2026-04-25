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धनबाद में मेडिकल वेस्ट प्लांट से बना बीमारी का खतरा, ग्रामीणों की शिकायत पर प्रदूषण विभाग ने की जांच

मेडिकल बायो वेस्ट प्लांट ( ईटीवी भारत )