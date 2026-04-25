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धनबाद में मेडिकल वेस्ट प्लांट से बना बीमारी का खतरा, ग्रामीणों की शिकायत पर प्रदूषण विभाग ने की जांच

धनबाद में मेडिकल बायो वेस्ट प्लांट में लापरवाही से इलाके में पर्यावरण को प्रदूषित करने का आरोप लगा है.

NEGLIGENCE MEDICAL BIO WASTE
मेडिकल बायो वेस्ट प्लांट (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 8:03 PM IST

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धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कशीयाटांड़ स्थित मेडिकल बायो-वेस्ट प्लांट पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाला मेडिकल कचरा न केवल पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक प्लांट संचालक नियमों को दरकिनार करते हुए मेडिकल कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर दबा रहे हैं.

गर्मी और बरसात के मौसम में इन गड्ढों से उठने वाली तेज दुर्गंध पूरे इलाके में फैल जाती है. जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है. लोगों का यह भी कहना है कि इस लापरवाही के कारण संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है. स्थिति को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

मामले को लेकर जानकारी देते जिप सदस्या और प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

प्रदूषण नियंत्रण टीम ने मामले को पाया सही

इस मुद्दे पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य और ग्रामीण कई बार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायत दे चुके हैं. लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद मामला प्रदूषण नियंत्रण विभाग तक पहुंचा गया है. शिकायत के बाद विभाग की जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. जांच में यह पुष्टि हुई कि बायोमेडिकल कचरे को जमीन में दबाया जा रहा है.

Negligence Medical Bio waste
खुले में पड़ा मेडिकल के वेस्टेज (ईटीवी भारत)

जांच टीम के सदस्य निरालाल बास्की ने बताया कि शिकायत सही पाई गई है और पूरी रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेज दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.

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