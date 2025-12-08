ETV Bharat / state

हिमाचल में लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत, इतने दिनों में हो जाएगा सभी मेडिकल बिलों का भुगतान

मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि जिस भी विभागों में मेडिकल बिल है वह सारे विभाग मेडिकल बिलों को ट्रेजरी में भेजें. एक महीने के भीतर सभी के मेडिकल बिलो का भुगतान किया जाएगा. ऐसे में लंबे समय से मेडिकल बिलों के भुगतान का इंतज़ार कर रहे लाखों पेंशनरों को नए साल पर बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है.

शिमला: हिमाचल में पिछले कई महीनों से मेडिकल बिलों के भुगतान का इंतजार कर रहे लाखों पेंशनरों के लिए सुख की खबर है. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब राज्य के सभी विभागों को अनिवार्य रूप से पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का एक महीने में भुगतान करना होगा. शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान की.

मुख्यमंत्री ने एरियर के भुगतान को लेकर कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश संयुक्त फ्रंट का सभी जिलों से आत्माराम के नेतृत्व में एक डेलिगेशन मिलने आया. इन्होंने सेवानिवृत कर्मचारियों से संबंधित अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें विभिन्न विभागों से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के मेडिकल का भुगतान एक महीने में करने को कह दिया गया है. इसी तरह से 1 जनवरी 2016 से वर्ष 2022 तक सेवानिवृत कर्मचारी का जो एरियर बैलेंस है उसकी भी हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने मांग रखी है. इस बारे में भी निश्चित तौर पर अध्ययन करने के बाद एरियर को लेकर विस्तृत जानकारी लेकर निर्णय लिया जाएगा. हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस पर घुमारवीं में एक बड़ी रैली रखी है, उसके लिए भी पेंशनरों ने निमंत्रण दिया है, जिसे मैने स्वीकार कर लिया है. पेंशनर हमारे प्रदेश की रीढ़ हैं. निश्चित ही इन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. धर्मशाला में भी विधानसभा सेशन के दौरान पेंशनर मिले थे. मैंने उनसे कहा था कि हम आपकी सभी मांगों पर सहानुभूतिभूर्वक पर विचार करेंगे.'

वहीं, हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि '17 दिसंबर को ऑल इंडिया स्तर पर पेंशनर दिवस होता है. हिमाचल में बिलासपुर के घुमारवीं में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने पेंशनरों की मुख्य डिमांड रखी जाएगी. हमने आज भी मुख्यमंत्री से मिलकर मेडिकल बिलों के भुगतान और 1 जनवरी 2016 से वर्ष 2022 तक सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के एरिया के भुगतान की मांग रखी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक महीने के अंदर मेडिकलों के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं.'

