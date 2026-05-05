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एक साथ आए मेडिकल और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स; मरीजों के लिए बनेंगे AI उपकरण

एक साथ आए मेडिकल और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज (GSVM) से सम्बद्ध LLR अस्पताल में अपना इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए अब मेडिकल कॉलेज की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है. यहां के मरीजों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित उपकरणों से इलाज की सुविधा मिल सकेगी. सोमवार को मेडिकल कालेज प्रशासन और हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि (HBTU) के विशेषज्ञों ने एक करार किया. साथ ही तय हुआ कि अब दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर शोध कार्य और AI टूल्स बनाएंगे. इससे मरीजों का इलाज बहुत कारगर तरीके से होगा. मरीजों के लिए बनेंगे AI उपकरण. (Video Credit: ETV Bharat) मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि LLR अस्पताल में कानपुर के अलावा 10 से अधिक जिलों के हजारों मरीज रोजाना इलाज कराने आते हैं. मौजूदा समय में AI टूल्स से इलाज बहुत आसान हुआ है. हम HBTU के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स की मदद से ऐसे उपकरण तैयार करवाएंगे, जो मरीजों की बीमारियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे.