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एक साथ आए मेडिकल और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स; मरीजों के लिए बनेंगे AI उपकरण

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि LLR अस्पताल में 10 से अधिक जिलों के हजारों मरीज इलाज कराने आते हैं.

एक साथ आए मेडिकल और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स.
एक साथ आए मेडिकल और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:50 AM IST

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कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज (GSVM) से सम्बद्ध LLR अस्पताल में अपना इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए अब मेडिकल कॉलेज की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है. यहां के मरीजों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित उपकरणों से इलाज की सुविधा मिल सकेगी.

सोमवार को मेडिकल कालेज प्रशासन और हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि (HBTU) के विशेषज्ञों ने एक करार किया. साथ ही तय हुआ कि अब दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर शोध कार्य और AI टूल्स बनाएंगे. इससे मरीजों का इलाज बहुत कारगर तरीके से होगा.

मरीजों के लिए बनेंगे AI उपकरण. (Video Credit: ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि LLR अस्पताल में कानपुर के अलावा 10 से अधिक जिलों के हजारों मरीज रोजाना इलाज कराने आते हैं. मौजूदा समय में AI टूल्स से इलाज बहुत आसान हुआ है. हम HBTU के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स की मदद से ऐसे उपकरण तैयार करवाएंगे, जो मरीजों की बीमारियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे.

उन्होंने कहा कि इसके लिए अब मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स जहां HBTU जाएंगे, वहीं HBTU के छात्र और फैकल्टी मेंबर्स मेडिकल कॉलेज आ सकेंगे. दोनों ही संस्थानों के बीच फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत अन्य कार्यक्रम भी कराए जाएंगे.

HBTU में डीन बायोलॉजिकल साइंसेस प्रो. ललित कुमार सिंह ने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र अब ऐसे मेडिकल पैचेस तैयार कर रहे हैं, जो बर्न यूनिट में भर्ती मरीजों के लिए बहुत अधिक मददगार होंगे.

उन्होंने कहा कि अभी तक जो पैचेस आते रहे हैं वह कुछ समय तक ही स्किन के लिए लाभदायक होते हैं. अब हमने लक्ष्य लिया है कि हम ऐसे पैचेस तैयार करके मेडिकल कॉलेज को देंगे, जिससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा.

उन्हें किसी तरह का कोई इंफेक्शन भी नहीं होगा. यह पैचेस खुद गलकर हट जाएंगे. इन्हें बार-बार हटाने की जरूरत भी नहीं होगी. इससे मरीजों को तकलीफ भी न के बराबर होगी.

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