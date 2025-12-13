ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में मेडिकल एजेंसी संचालक पकड़ा गया, गाजीपुर में हुई पहली गिरफ्तारी, 24 नवंबर को दर्ज हुआ था केस

गिरफ्तार आरोपी की पहचान वाराणसी के थाना कैंट एरिया में रहने वाले सर्वांश (38) पुत्र मोती चंद्र वर्मा के रूप में हुई है.

कोडीन सिरप मामले में गाजीपुर से पहली गिरफ्तारी.
कोडीन सिरप मामले में गाजीपुर से पहली गिरफ्तारी. (Photo Credit; Ghazipur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजीपुर : कोडीन कफ सिरप मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. स्वाती मेडिकल एजेंसी, सैदपुर के संचालक को गिरफ्तार किया गया है. संचालक के खिलाफ बीते 24 नवंबर को केस दर्ज हुआ था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान वाराणसी के थाना कैंट एरिया में रहने वाले सर्वांश (38) पुत्र मोती चंद्र वर्मा के रूप में हुई है.

सर्वांश के खिलाफ थाना कोतवाली गाजीपुर में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. सर्वांश कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण और वितरण से जुड़ा हुआ था. पुलिस इस नेटवर्क की लंबे समय से जांच कर रही थी. इससे पहले, जांच के दौरान छह संदिग्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया, यह गिरफ्तारी कोडीन कफ सिरप मामले में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह और उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार साहू शामिल थे. मामले की जांच जारी है और यदि इसमें अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया, पुलिस ने सर्वांस नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी का संचालक है. बीते दिनों थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में सामने आया कोडीन युक्त दवाओं का गैर-चिकित्सीय (नॉन-मेडिसिनल) उपयोग के लिए अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जा रहा था. कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : सहारनपुर में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल, बांग्लादेश तक फैला है नेटवर्क

TAGGED:

CODEINE COUGH SYRUP CASE
CODEINE SYRUP CASE
GHAZIPUR NEWS
कोडीन मामले में गिरफ्तारी
CODEINE COUGH SYRUP CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.