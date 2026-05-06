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फिल्म धुरंधर 2 के गाने 'ओए-ओए' के कॉपीराइट विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश विफल, अगली सुनवाई 8 मई को

नई दिल्ली: फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने रंग दे लाल (ओय-ओय) के कॉपीराइट विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें विफल हो गयी है. बुधवार को इस बात की सूचना दोनों पक्षों के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी. इस सूचना के बाद जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया.

बता दें कि हाईकोर्ट ने इस गाने के कॉपीराइट विवाद को सुलझाने के लिए 9 अप्रैल को मध्यस्थता के लिए रेफर कर दिया था. याचिका त्रिमूर्ति फिल्म्स ने दायर किया है. याचिका में आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस पर आरोप लगाया गया है कि धुरंधर 2 के 'ओए-ओए' गाने में तिरछी टोपीवाला के म्युजिक का अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किया गया है. तिरछी टोपीवाला 1989 में रिलीज सनी देयोल की फिल्म त्रिदेव का मशहूर गाना है. इस गाने के रचयिता आनंद-मिलिंद और संगीत आनंद बख्शी ने दिया है.

याचिका में दावा किया गया है कि इस गाने का कॉपीराइट अधिकार त्रिमूर्ति फिल्म्स के पास है. याचिका में कहा गया है कि इस म्युजिक पर त्रिमूर्ति फिल्म्स का कॉपीराइट है. इस म्युजिक का इस्तेमाल कर आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस ने कापीराईट अधिकारों का उल्लंघन किया है. इसके अलावा, आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस ने इस म्युजिक का इस्तेमाल थियेटर में किया जो व्यावसायिक शोषण की श्रेणी में आता है. सुनवाई के दौरान त्रिमूर्ति फिल्म्स की ओर से पेश वकील स्वाति सुकुमार ने कहा कि ये कॉपीराइट के उल्लंघन की श्रेणी में आता है.