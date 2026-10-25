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न्यायधारा में नागरिकों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद, सरकारी योजनाओं की भी मिलेगी जानकारी

फैज बहादुर मस्जिद में मध्यस्थता केंद्र ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में नागरिकों की कानूनी समस्याओं के समाधान, आपसी विवादों को सुलझाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कमला पार्क स्थित मस्जिद फैज बहादुर मस्जिद परिसर में एक मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है. इस केंद्र के माध्यम से नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न मामलों में कानूनी प्रक्रिया को समझने और आगे बढ़ने में मदद की जाएगी.

आपसी विवादों के समाधान पर रहेगा जोर