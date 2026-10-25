न्यायधारा में नागरिकों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद, सरकारी योजनाओं की भी मिलेगी जानकारी
भोपाल की फैज बहादुर मस्जिद में मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत. पारिवारिक और प्रॉपर्टी विवादों से लेकर जेलों में बंद बेगुनाहों तक की मदद का प्रयास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 6:54 PM IST
भोपाल: राजधानी में नागरिकों की कानूनी समस्याओं के समाधान, आपसी विवादों को सुलझाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कमला पार्क स्थित मस्जिद फैज बहादुर मस्जिद परिसर में एक मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है. इस केंद्र के माध्यम से नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न मामलों में कानूनी प्रक्रिया को समझने और आगे बढ़ने में मदद की जाएगी.
आपसी विवादों के समाधान पर रहेगा जोर
मध्यस्थता केंद्र में पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद और लेन-देन से जुड़े मामलों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा झूठे मामलों में फंसाए जाने का दावा करने वाले नागरिकों और जेलों में बंद ऐसे लोगों को भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी, जो खुद को बेगुनाह बताते हैं और जिन्हें कानूनी मदद की आवश्यकता है.
सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी
MPMMA सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद अफाक ने बताया "केंद्र के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि पात्र नागरिक योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और उनका लाभ लेने की प्रक्रिया समझ सके."
उन्होंने बताया कि जेल मे बंद बेगुनाहों को कानूनी साहयता दी जाएगी. साथ ही अदालत में ऐसे लोगो की पैरवी भी की जाएगी जिनका कोई लायर नहीं है. हमारी संस्था की लीगल लायर पैनल इस पर काम करेगी. हम सभी धर्मो के लोगों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे हमारा उद्देश्य सभी को न्याय मिले इसलिए न्यायधारा नाम दिया गया है."
पुलिस और न्याय विभाग से समन्वय की पहल
संस्था सरकारी एजेंसियों, पुलिस प्रशासन और न्याय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर नागरिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेगी. इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहयोग देना है.
उद्घाटन अवसर पर निःशुल्क मेडिकल कैंप
मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत के अवसर पर रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया. इसमें आंखों की जांच, दंत चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, आयुर्वेदिक उपचार और महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य परामर्श के लिए डॉक्टरों मौजूद रहे.