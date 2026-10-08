दिल्ली-देहरादून हाईवे, मोहब्बेवाला में सड़क हादसों की नई वजह आई सामने, मीडियन कट बन रहा दुर्घटनाओं का बड़ा कारण
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे बनने के बाद आशारोड़ी क्षेत्र में खासकर मोहब्बेवाला में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 1:26 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर आशारोड़ी क्षेत्र का मोहब्बेवाला सड़क हादसों का नया ब्लैक स्पॉट बनाता जा रहा है. मोहब्बेवाला में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे अब एक नया कारण सामने आया है. NHAI (National Highways Authority of India) स्थलीय निरीक्षण के बाद रिपोर्ट में खुले मीडियन कट को हादसों की प्रमुख वजह बताया गया है.
खुले मीडियन कट (Open Median Cut) का मतलब सड़क या राजमार्ग (Highway) के बीच में बने डिवाइडर (Median) के बीच छोड़ी गई वह खुली जगह है, जहां से वाहन यू-टर्न (U-Turn) ले सकते हैं या दूसरी तरफ की सड़क पर मुड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि स्थानीय वाहन चालक इन कटों से अचानक सड़क पार करते हैं, जिससे तेज रफ्तार भारी वाहनों का नियंत्रण बिगड़ने से दुर्घटनाएं होती हैं. इस इलाके में बीते एक साल के अंदर 15 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है.
पहले भी कई कारणों का हादसों की वजह माना गया: दरअसल, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के एंट्री प्वाइंट आशारोड़ी पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर एक बार फिर दुर्घटनाओं की वजह सामने आई है. कभी एक्सप्रेस-वे के एंट्री प्वाइंट पर मौजूद ढलान, कभी सड़क के डिजाइन, तो कभी रफ्तार नियंत्रण और जरूरी साइन बोर्ड की कमी को हादसों की वजह माना जाता रहा है. अब NHAI ने दुर्घटनाओं की एक नई वजह जोड़ते हुए खुले मीडियन कट को भी हादसों के प्रमुख कारणों में शामिल किया है.
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7.35 किलोमीटर का हिस्सा दुर्घटना संभावित क्षेत्र: डाट काली टनल से मोहब्बेवाला तक करीब 7.35 किलोमीटर का यह हिस्सा लंबे समय से दुर्घटना संभावित क्षेत्र के तौर पर चिन्हित है. पुलिस-प्रशासन और NHAI की संयुक्त टीम ने 31 अगस्त को इस पूरे हिस्से का स्थलीय निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद सड़क सुरक्षा से जुड़े कई इंतजाम किए गए हैं.
64 साइन बोर्ड लगाए गए: NHAI की अनुपालन आख्या के मुताबिक डाट काली टनल से आशारोड़ी कम्पोजिट चेक पोस्ट तक 64 साइन बोर्ड लगाए गए हैं. इनमें स्पीड लिमिट, धीमी गति से चलने, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, पुलिस चेक पोस्ट, तीव्र ढलान, CCTV कैमरा, ब्लाइंड कर्व, आबादी क्षेत्र और रोड ब्रेकर जैसे संकेतक शामिल हैं.
इसके अलावा करीब 3.3 किलोमीटर में मीडियन मार्कर, 500 मीटर में सोलर रोड स्टड और 485 मीटर हिस्से में रम्बल स्ट्रिप लगाई गई हैं. रम्बल स्ट्रिप से पहले वाहन चालकों को चेतावनी देने के लिए मीडियन पर दो ब्लिंकर भी लगाए गए हैं. ट्रांसवर्स बार मार्किंग, बॉक्स मार्किंग और क्रैश बैरियर पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम भी पूरा होने की बात रिपोर्ट में कही गई है, लेकिन इन तमाम इंतजामों के बीच NHAI की रिपोर्ट में एक और अहम कारण सामने आया है.
NHAI की रिपोर्ट: रिपोर्ट के मुताबिक खुले मीडियन कट दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहे हैं. स्थानीय वाहन चालक तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना इन कटों से सड़क पार करते हैं. अचानक सामने आने वाले ऐसे वाहनों के कारण तेज गति से आ रहे भारी वाहनों के चालकों को वाहन नियंत्रित करने में परेशानी होती है और दुर्घटना की स्थिति बनती है. यहीं से आशारोड़ी पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर सवाल और गहरा हो जाता है.
मीडियन कट को जल्द बंद कराना जरूरी: वजह चाहे ढलान रही हो, सड़क डिजाइन, स्पीड कंट्रोल, साइन बोर्ड या अब खुले मीडियन कट, हर बार हादसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात सामने आती रही है. इसके बावजूद दुर्घटनाओं का सिलसिला पूरी तरह थम नहीं पाया है. अब NHAI ने संबंधित मीडियन कट को जल्द बंद कराने की जरूरत बताई है.
ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार सामने आई नई वजह का समाधान आशारोड़ी पर हादसों को रोक पाएगा? अगर मीडियन कट बंद करने के बाद भी दुर्घटनाएं जारी रहती हैं तो फिर सड़क डिजाइन, ढलान, रफ्तार और दूसरे तकनीकी पहलुओं को लेकर सवाल एक बार फिर खड़े होंगे.
आशारोड़ी देहरादून का महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है और यहां से भारी वाहनों के साथ स्थानीय यातायात भी गुजरता है. ऐसे में सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे हर उपाय का वास्तविक असर जमीन पर दिखना जरूरी है. आज बात यह है कि हर बार कुछ नए कारण चर्चाओं में तो आते हैं, लेकिन तमाम निरीक्षण और कथित प्रयास के बाद भी हादसे नहीं रुक पा रहे हैं. NHAI के प्रबंधक तकनीकी दिव्यांशु बताते हैं कि यहां पर मौजूद कट दुर्घटनाओं को वजह बन रहे हैं और इन्हें बंद करना जरूरी है ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके.
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