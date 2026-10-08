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दिल्ली-देहरादून हाईवे, मोहब्बेवाला में सड़क हादसों की नई वजह आई सामने, मीडियन कट बन रहा दुर्घटनाओं का बड़ा कारण

मोहब्बेवाला में सड़क हादसों की नई वजह ( ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर आशारोड़ी क्षेत्र का मोहब्बेवाला सड़क हादसों का नया ब्लैक स्पॉट बनाता जा रहा है. मोहब्बेवाला में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे अब एक नया कारण सामने आया है. NHAI (National Highways Authority of India) स्थलीय निरीक्षण के बाद रिपोर्ट में खुले मीडियन कट को हादसों की प्रमुख वजह बताया गया है.

खुले मीडियन कट (Open Median Cut) का मतलब सड़क या राजमार्ग (Highway) के बीच में बने डिवाइडर (Median) के बीच छोड़ी गई वह खुली जगह है, जहां से वाहन यू-टर्न (U-Turn) ले सकते हैं या दूसरी तरफ की सड़क पर मुड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि स्थानीय वाहन चालक इन कटों से अचानक सड़क पार करते हैं, जिससे तेज रफ्तार भारी वाहनों का नियंत्रण बिगड़ने से दुर्घटनाएं होती हैं. इस इलाके में बीते एक साल के अंदर 15 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है.