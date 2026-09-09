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रायबरेली में मीडिया इंतज़ार करती रही, दिशा की बैठक से सीधे लखनऊ निकल गए राहुल गांधी

दिशा की बैठक से सीधे लखनऊ निकल गए राहुल गांधी. ( ईटीवी भारत )

रायबरेली: सांसद राहुल गांधी का दो दिवसीय रायबरेली दौरा दिशा की बैठक के बाद समाप्त हो गया. राहुल गांधी ने इस बार मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया और वो सीधे लखनऊ निकल गए. आपको बता दें कि आज दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी सुबह भुएमऊ सांसद आवास पर कार्यकर्ताओं और डेलिगेशन से मिले. इसके बाद वे कलक्ट्रेट सभागार में 11 बजकर 40 मिनट पर पहुंचे. यहाँ लगभग 2 घंटे की बैठक के बाद डेढ़ बजे वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए. दिशा की बैठक में कबिनेट मंत्री मनोज पांडे और सांसद राहुल गांधी. (ईटीवी भारत) दिशा बैठक में राहुल ने उठाया बदहाल सड़कों का मुद्दा रायबरेली में दिशा बैठक के दौरान सांसद राहुल गांधी ने जिले की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया. उन्होंने जिला प्रशासन को गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें दिखाईं और जिलाधिकारी से सड़कों की हालत को लेकर सवाल किया. बैठक में संसदीय क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास कार्य को लेकर चर्चा और समीक्षा की गई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ मनोज कुमार पांडे, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, अमेठी के सांसद के एल शर्मा, समाजवादी पार्टी के विधायक श्याम सुंदर भारती, राहुल लोधी और भाजपा विधायक राकेश कुमार कोरी भी उपस्थित थे. वहीं जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और एसपी रवि कुमार के साथ-साथ जिले के अन्य विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे.