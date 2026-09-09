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रायबरेली में मीडिया इंतज़ार करती रही, दिशा की बैठक से सीधे लखनऊ निकल गए राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दिशा की बैठक में रायबरेली की खराब सड़कों को लेकर नाराज़गी जताई. बैठक में विकास कार्य को लेकर चर्चा और समीक्षा हुई.

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दिशा की बैठक से सीधे लखनऊ निकल गए राहुल गांधी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:00 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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रायबरेली: सांसद राहुल गांधी का दो दिवसीय रायबरेली दौरा दिशा की बैठक के बाद समाप्त हो गया. राहुल गांधी ने इस बार मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया और वो सीधे लखनऊ निकल गए.

आपको बता दें कि आज दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी सुबह भुएमऊ सांसद आवास पर कार्यकर्ताओं और डेलिगेशन से मिले. इसके बाद वे कलक्ट्रेट सभागार में 11 बजकर 40 मिनट पर पहुंचे. यहाँ लगभग 2 घंटे की बैठक के बाद डेढ़ बजे वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए.

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दिशा की बैठक में कबिनेट मंत्री मनोज पांडे और सांसद राहुल गांधी. (ईटीवी भारत)

दिशा बैठक में राहुल ने उठाया बदहाल सड़कों का मुद्दा

रायबरेली में दिशा बैठक के दौरान सांसद राहुल गांधी ने जिले की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया. उन्होंने जिला प्रशासन को गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें दिखाईं और जिलाधिकारी से सड़कों की हालत को लेकर सवाल किया.

बैठक में संसदीय क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास कार्य को लेकर चर्चा और समीक्षा की गई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ मनोज कुमार पांडे, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, अमेठी के सांसद के एल शर्मा, समाजवादी पार्टी के विधायक श्याम सुंदर भारती, राहुल लोधी और भाजपा विधायक राकेश कुमार कोरी भी उपस्थित थे. वहीं जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और एसपी रवि कुमार के साथ-साथ जिले के अन्य विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे.

कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने गिनाईं उपलब्धियां

दिशा बैठक के बाद बाहर आए कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कहा कि भारत सरकार रायबरेली के साथ पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर जो कार्य कर रही है, उसको लेकर चर्चा हुई.

रायबरेली के विकास पर कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने गिनाईं उपलब्धियां. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में खाद्य सुरक्षा विभाग में, जहां लोगों को 18 परसेंट तक खाद्य उपलब्ध होता था. मोदी सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में 21 लाख 92 हजार लोगों को 5 किलो गेहूं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में रायबरेली जनपद में 16 हजार छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है.

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दिशा की बैठक से सीधे लखनऊ निकल गए राहुल गांधी. (ईटीवी भारत)

बैठक के बाद बाहर आकर हरचंदपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने कहा कि इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है. हम पिछले सभी बैठक में अपने क्षेत्र की सड़क, पानी और बाढ़ के मुद्दे को उठाते रहे हैं. इस सरकार में लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है.

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रायबरेली में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ. (ईटीवी भारत)

दिशा बैठक से पहले राहुल लोधी प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर पहुंचे. उनके साथ बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती भी मौजूद रहे.

बैठक में विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. राहुल लोधी ने हरचंदपुर क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बंद होने और जिला पंचायत की खराब सड़कों का मुद्दा उठाते हुए अधिकारियों से ज़वाब मांगा.उन्होंने विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगाए. विधायकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार की ज़रूरत है. बैठक में जनहित से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

Last Updated : September 9, 2026 at 5:25 PM IST

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