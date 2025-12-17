ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीडिया का बहिष्कार, 25 साल में पहली बार ‘कैमरा डाउन’, मोबाइल प्रतिबंध पर पत्रकार नाराज

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पत्रकार दीर्घा में मीडिया कर्मियों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इस फैसले से नाराज होकर मीडिया कर्मियों ने सदन की कार्यवाही के कवरेज का बहिष्कार कर दिया और कैमरा डाउन कर दिया. यह घटना राज्य विधानसभा के 25 साल के इतिहास में पहली बार हुई. इस फैसले पर सियासत भी गरमा गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश करार दिया.

ब्रेकिंग कवरेज में आई बाधा, पत्रकारों ने जताई आपत्ति: मीडिया कर्मियों का कहना था कि अब तक पत्रकार मोबाइल फोन के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज और सदन की कार्यवाही से जुड़ी खबरें भेजते आ रहे हैं. अचानक मोबाइल प्रतिबंध लगाने से उन्हें खबर कलेक्ट करने और प्रसारण में परेशानी हुई. पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि जब तक मोबाइल के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक कवरेज का बहिष्कार जारी रहेगा.

विपक्ष ने किया समर्थन: इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक पत्रकारों के समर्थन में आगे आए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से मुलाकात कर कहा कि यह चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि इस विषय को सदन में भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा, ताकि पत्रकारों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सके.