छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीडिया का बहिष्कार, 25 साल में पहली बार ‘कैमरा डाउन’, मोबाइल प्रतिबंध पर पत्रकार नाराज

भूपेश बघेल भी मीडियाकर्मियों के समर्थन में आए. उन्होंने मोबाइल प्रतिबंध के फैसले को गलत बताया और चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश करार दिया.

Media boycotts Assembly proceeding
मोबाइल प्रतिबंध पर पत्रकार नाराज, छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीडिया का बहिष्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पत्रकार दीर्घा में मीडिया कर्मियों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इस फैसले से नाराज होकर मीडिया कर्मियों ने सदन की कार्यवाही के कवरेज का बहिष्कार कर दिया और कैमरा डाउन कर दिया. यह घटना राज्य विधानसभा के 25 साल के इतिहास में पहली बार हुई. इस फैसले पर सियासत भी गरमा गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश करार दिया.

ब्रेकिंग कवरेज में आई बाधा, पत्रकारों ने जताई आपत्ति: मीडिया कर्मियों का कहना था कि अब तक पत्रकार मोबाइल फोन के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज और सदन की कार्यवाही से जुड़ी खबरें भेजते आ रहे हैं. अचानक मोबाइल प्रतिबंध लगाने से उन्हें खबर कलेक्ट करने और प्रसारण में परेशानी हुई. पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि जब तक मोबाइल के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक कवरेज का बहिष्कार जारी रहेगा.

विपक्ष ने किया समर्थन: इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक पत्रकारों के समर्थन में आगे आए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से मुलाकात कर कहा कि यह चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि इस विषय को सदन में भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा, ताकि पत्रकारों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सके.

अधिकारियों को दिए गए निर्देश: मामला तूल पकड़ने के बाद सत्तापक्ष के विधायकों ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना. इसके बाद तत्काल विधानसभा अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने इसके बाद पत्रकार दीर्घा में मोबाइल ले जाने की अनुमति बहाल कर दी. जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने अपना बहिष्कार समाप्त किया और कवरेज फिर से शुरू किया.

वीडियो वायरल होने के बाद लगाया गया था प्रतिबंध: गौरतलब है कि सदन की कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल किए जाने की घटना के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया था. हालांकि, मीडिया कर्मियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की आड़ में पत्रकारों के कार्य पर रोक उचित नहीं है.

