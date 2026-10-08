सिरसा में एशियन गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान, सविता पूनिया और राजेंद्र सिंह सम्मानित, 'ओलंपिक में मेडल अगला लक्ष्य'
भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे राजेंद्र सिंह और भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही सविता पूनिया को सिरसा में सम्मानित किया गया.
Published : October 8, 2026 at 10:08 PM IST
सिरसा: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे राजेंद्र सिंह और भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही सविता पूनिया को सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया. दोनों खिलाड़ी सिरसा के रहने वाले हैं. भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी राजेंद्र सिंह अब ओलंपिक की तैयारियों में जुट गए हैं.
सिरसा में हॉकी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और सविता पूनिया सम्मानित: सम्मान समारोह के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया ने एशियन गेम्स में भारतीय महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमों के प्रदर्शन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी मेहनत के दम पर ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की की.
सविता पूनिया बोली- 'मुश्किल था, नामुमकिन नहीं': सविता पूनिया ने कहा कि "खिलाड़ियों के लिए इस तरह का सम्मान और प्रोत्साहन बेहद महत्वपूर्ण है. इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है. एशियन गेम्स काफी मुश्किल थे, लेकिन हौसले इतने बुलंद थे कि कोई भी टीम उनके सामने टिक नहीं सकी और सभी मैचों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल मैच जीतकर देश को गोल्ड मेडल भी जिताया है. अब भारतीय टीम ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी है और ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी."
राजेंद्र बोले- 'ये कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम': भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी राजेंद्र सिंह ने कहा कि "एशियन गेम्स में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचने का काम किया है. दोनों टीमों की सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास का परिणाम है. देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर खेलना और जीत हासिल करना हर खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है." उन्होंने युवा खिलाड़ियों से भी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करने का आह्वान किया.
बाकी खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल: सम्मान समारोह के दौरान सविता पूनिया और राजेंद्र सिंह ने युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित किया. दोनों खिलाड़ियों ने युवाओं को मेहनत अनुशासन और लगन के साथ अपने खेल को आगे बढ़ाने का संदेश दिया. सिरसा के इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से जिले के खेल प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है. जिला प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों का सम्मान किए जाने से युवा खिलाड़ियों में भी नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला.
'खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत': सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने कहा कि "सविता पूनिया और राजेंद्र सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सिरसा के साथ-साथ हरियाणा और पूरे देश का नाम रोशन किया है. खिलाड़ियों की ये उपलब्धि को देश और प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है. सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है."
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