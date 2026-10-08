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सिरसा में एशियन गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान, सविता पूनिया और राजेंद्र सिंह सम्मानित, 'ओलंपिक में मेडल अगला लक्ष्य'

Savita Punia and Rajendra Singh ( ETV Bharat )

सिरसा: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे राजेंद्र सिंह और भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही सविता पूनिया को सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया. दोनों खिलाड़ी सिरसा के रहने वाले हैं. भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी राजेंद्र सिंह अब ओलंपिक की तैयारियों में जुट गए हैं.

सिरसा में हॉकी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और सविता पूनिया सम्मानित: सम्मान समारोह के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया ने एशियन गेम्स में भारतीय महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमों के प्रदर्शन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी मेहनत के दम पर ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की की.