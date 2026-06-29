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पदक विजेता खिलाड़ियों ने मंत्री राजेश नागर से लिया आशीर्वाद, बोले- "विश्व स्तर पर करें देश का नाम रोशन"

फरीदाबाद: नेपाल और रुद्रपुर में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ी मयंक और विश्वजीत ने रविवार को अपने कोच एवं परिजनों के साथ हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर के निवास पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया. दोनों खिलाड़ी हर रविवार आयोजित होने वाले खुले दरबार में पहुंचे, जहां मंत्री ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उनका सम्मान किया.

खिलाड़ियों की सफलता पर दी बधाई: मंत्री राजेश नागर ने दोनों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि, "इन खिलाड़ियों की उपलब्धि केवल उनके परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने खिलाड़ियों के परिजनों और कोच की भी सराहना की."

"विश्व स्तर पर करें देश का नाम रोशन": खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए मंत्री राजेश नागर ने कहा कि, "अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास के बल पर खिलाड़ी विश्व स्तर पर भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं. मेरा विश्वास है कि हमारे युवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतेंगे." उन्होंने खिलाड़ियों से निरंतर मेहनत जारी रखने का आह्वान किया.

हरियाणा की खेल नीति की सराहना: मंत्री ने आगे कहा कि, "हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और हर संभव प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है. प्रदेश सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं."

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते पदक: राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मयंक ने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक और विश्वजीत ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. खिलाड़ियों की इस सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है. कोच रामकिशन पीटीआई और खिलाड़ियों के परिजनों ने मंत्री राजेश नागर का आभार व्यक्त किया.