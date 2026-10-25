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Police Archery Competition: छह वर्गों के पदक विजेता घोषित, राजस्थान पुलिस और असम राइफल्स का दबदबा

पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में छह वर्गों के पदक विजेता घोषित (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड पुलिस की मेजबानी में रांची में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 के तहत रविवार को व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड की स्पर्धाएं आयोजित की गईं.

इसमें रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड के महिला एवं पुरुष वर्गों के मुकाबले हुए. छह वर्गों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं की घोषणा की गई. विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों के खिलाड़ियों ने निशाने की सटीकता, एकाग्रता और धैर्य के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.