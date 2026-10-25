Police Archery Competition: छह वर्गों के पदक विजेता घोषित, राजस्थान पुलिस और असम राइफल्स का दबदबा
रांची में चल रही पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में छह वर्गों के पदक विजेता घोषित कर दिए गये हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 11:26 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस की मेजबानी में रांची में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 के तहत रविवार को व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड की स्पर्धाएं आयोजित की गईं.
इसमें रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड के महिला एवं पुरुष वर्गों के मुकाबले हुए. छह वर्गों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं की घोषणा की गई. विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों के खिलाड़ियों ने निशाने की सटीकता, एकाग्रता और धैर्य के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
इस प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच पदक जीतने और बेहतर स्थान हासिल करने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला. एलिमिनेशन राउंड में खिलाड़ियों को दबाव के बीच अपने कौशल और प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा, सभी वर्गों में मुकाबलों के बाद पदक विजेताओं के नाम घोषित किए गए.
रिकर्व महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस को स्वर्ण
रिकर्व महिला व्यक्तिगत एलिमिनेशन मुकाबले में राजस्थान पुलिस की अमनदीप कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उत्तर प्रदेश पुलिस की सुमन चौधरी को रजत पदक मिला, जबकि आईटीबीपी की सोनाली बसुमतारी ने कांस्य पदक हासिल किया. इस वर्ग में खिलाड़ियों के बीच पदक के लिए प्रतिस्पर्धा रही.
रिकर्व पुरुष वर्ग में असम राइफल्स आगे
रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत एलिमिनेशन स्पर्धा में असम राइफल्स के अकोइजाम अमरजीत ने स्वर्ण पदक जीता. सीआईएसएफ के दिव्यांश चौधरी ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि आईटीबीपी के नीरज को कांस्य पदक मिला.
कंपाउंड महिला वर्ग में असम राइफल्स की समैना विजेता
कंपाउंड महिला व्यक्तिगत एलिमिनेशन वर्ग में असम राइफल्स की समैना बसुमतारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया. सीआईएसएफ की आकांक्षा ने रजत पदक जीता और बीएसएफ की मैनाव नारजरी को कांस्य पदक मिला.
कंपाउंड पुरुष वर्ग में राजस्थान पुलिस को स्वर्ण
कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत एलिमिनेशन मुकाबले में राजस्थान पुलिस के रजत चौहान ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता. उत्तर प्रदेश पुलिस के हर्ष बालियान को रजत और सीआरपीएफ के भगवान दास को कांस्य पदक मिला.
इंडियन राउंड में उत्तर प्रदेश पुलिस की नमिता अव्वल
इंडियन राउंड महिला व्यक्तिगत एलिमिनेशन स्पर्धा में उत्तर प्रदेश पुलिस की नमिता वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता. एसएसबी की पुष्पा ने रजत पदक हासिल किया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस की दीपिका पांडेय ने कांस्य पदक अपने नाम किया. इंडियन राउंड पुरुष व्यक्तिगत एलिमिनेशन मुकाबले में आईटीबीपी के गौरव संजयराव चांदने ने स्वर्ण पदक जीता. बीएसएफ के सुनील कुमार को रजत पदक मिला, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस के सौरभ मौर्य ने कांस्य पदक हासिल किया.
26 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन
इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के खिलाड़ियों की भागीदारी से राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों की खेल प्रतिभा को मंच मिल रहा है. इस आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के साथ विभिन्न बलों के बीच आपसी समन्वय, अनुशासन और सौहार्द को मजबूत करने का अवसर भी मिल रहा है. झारखंड पुलिस की मेजबानी में चल रही इस प्रतियोगिता का समापन 26 अक्टूबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा.
इसे भी पढ़ें- पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता: रिकर्व में सीआइएसएफ, इंडियन राउंड में यूपी पुलिस और कंपाउंड में सीआरपीएफ अव्वल
इसे भी पढ़ें- 15th All India Police Archery Competition: ITBP के नीरज और गौरव चांदने का जलवा, बासंती महतो ने फिर जीता स्वर्ण
इसे भी पढ़ें- आर्चरी मस्कट ने रांची में संभाली ट्रैफिक जागरुकता की कमान, पुलिसकर्मियों ने समझाए यातायात नियम