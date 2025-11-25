ETV Bharat / state

उत्तराखंड में गैराज मैकेनिकों की बढ़ेगी परेशानी! परिवहन विभाग ने बनाए सख्त मानक, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या के साथ ही वाहन ठीक करने वाले मैकेनिकों और गैराजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. सड़क किनारे मौजूद इन गैराजों के कारण से न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, बल्कि आसपास गंदगी भी काफी अधिक फैलती है. यही नहीं, कई बार ऐसे मामले भी देखे गए हैं, जब वाहनों को नियमों के विपरीत मॉडिफाई कर दिया जाता है. इसके बाद वाहन चालकों को चालान जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. यही नहीं, राजधानी देहरादून में जुगाड़ वाहनों की तादाद भी काफी अधिक बढ़ती जा रही है. इन वाहनों को बनाने और ठीक करने में मैकेनिकों की एक बड़ी भूमिका होती है. यही वजह है कि अब परिवहन विभाग, मैकेनिकों और गैराजों शिकंजा कसने जा रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में वाहनों को ठीक करने के लिए गैराज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हर चौक- चौराहे पर वाहन ठीक करने वाले छोटे-छोटे मैकेनिकों के दुकान आसानी से देखे जा सकते हैं. जिस कारण कई बार जाम की स्थिति भी पैदा होती है. इसके अलावा ये अनट्रेड मैकेनिक पैसे की लालच में अक्सर वाहनों में लोकल पार्ट्स या कम गुणवत्ता वाले पार्ट्स लगा देते हैं. जिस कारण न सिर्फ वाहन अचानक खराब हो जाते हैं बल्कि कई बार शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की संभावना भी बनी रहती है. ऐसे में अब परिवहन विभाग ने इन सभी मैकेनिक और गैराज पर शिकंजा करने का निर्णय लिया है.

गाड़ियों को मॉडिफाई करने पर मैकिनिकों पर होगी कार्रवाई (PHOTO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि, राजधानी देहरादून समेत अन्य शहरों में जुगाड़ वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ऐसे में जुगाड़ वाहनों का निर्माण कार्य, गाड़ियों की मरम्मत पर परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है. कोई भी मिस्त्री, कोई भी मैकेनिक, कहीं पर भी दुकान खोलकर कुछ भी बनाना शुरू कर देता है. जबकि गाड़ियों में प्रदूषण और सुरक्षा के मानक पहले के मुकाबले काफी अधिक कड़े किए जा चुके हैं. ऐसे में एजेंसी से अप्रूव्ड गाड़ियों की तुलना में जुगाड़ वाहन काफी अधिक असुरक्षित होते हैं.

बिना अप्रूवल और रेटिंग के गैराज संचालित नहीं कर पाएंगे मैकेनिक (PHOTO-ETV Bharat)

इस प्रथा को खत्म करने के लिए गैराज को अप्रूवल देने का एक सिस्टम है, जो लागू है. जिसके तहत गैराज को रेटिंग दिया जाता है. लेकिन इसके बिना संचालित होने वाले गैराज पर परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है. जिसकी वजह से ही न सिर्फ गैराज और मैकेनिकों की तादाद बढ़ती जा रही है, बल्कि वो जुगाड़ वाहन तैयार करने के साथ ही गाड़ियों की मरम्मत करने लग जाते हैं.

मैनेकिनों द्वारा तैयार जुगाड़ वाहनों पर कसेगा शिकंजा (PHOTO-ETV Bharat)

ऐसा भी देखा गया है कि गैराज चलाने वाले मैकेनिक, खराब या फिर कम गुणवत्ता वाले पार्ट्स लगा रहे हैं. और जो नियम हैं, उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं. साथ ही ऐसे लोग मैकेनिक बने हुए हैं, जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है. जिस कारण गैराज और मैकेनिकों पर नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है. इसके लिए परिवहन विभाग के नियमों को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है. -सनत कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त, परिवहन विभाग

गैराज संचालकों के लिए लाइसेंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनिवार्य. (PHOTO-ETV Bharat)

लाइसेंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनिवार्य: साथ ही बताया कि

नियमों में अपडेट करने के तहत ये प्रावधान किए जाएंगे कि गैराज संचारित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनिवार्य होगा. साथ ही जिस तरह का वर्कशॉप तैयार करना है, उससे संबंधित सभी इक्विपमेंट वर्कशॉप में मौजूद होना चाहिए. इसके लिए परिवहन विभाग ने एक पूरा मानक भी तैयार किया है. कुल मिलाकर, लाइसेंस लेने के साथ ही मानकों के अनुरूप ही वर्कशॉप को संचालित किया जा सके. कोई भी अकेला मैकेनिक भी गैराज चल सकता है. लेकिन उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन और वाहनों के पार्ट्स की जानकारी होना आवश्यक है. क्योंकि वाहनों में लगने वाला सभी पार्ट्स आईएसआई अप्रूव्ड होते हैं. -सनत कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त, परिवहन विभाग

ये भी पढ़ें: