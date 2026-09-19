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युवा मैकेनिक का आविष्कार, पेट्रोल बिजली नहीं हवा से चलेगी गाड़ी, सरकार से मदद की गुहार

कहां से आया आइडिया ? बादल के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने करीब सात साल पहले काम शुरू किया था. शुरुआती लगभग दो साल उन्होंने तकनीक को समझने, योजना बनाने और अलग-अलग संभावनाओं पर विचार करने में लगाए. इसके बाद करीब पांच साल तक इंजन में अलग-अलग तरह के प्रयोग किया.हवा के दबाव से वाहन चलाने का विचार उन्हें बोरवेल मशीन को देखकर आया. उनका कहना है कि बोरवेल मशीन में एयर प्रेशर का इस्तेमाल पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है.इसी से उन्हें लगा कि अगर नियंत्रित तरीके से हवा के दबाव का इस्तेमाल किया जाए, तो इंजन को चलाने की दिशा में भी प्रयोग किया जा सकता है. बादल ने करीब 300 पाउंड क्षमता वाली एयर कंप्रेसर मशीन की मदद से स्कूटी के पुराने इंजन पर प्रयोग शुरू किया. इसके लिए उन्होंने कबाड़ से करीब दो हजार रुपए में इंजन खरीदा और उसमें आवश्यक बदलाव करते हुए लगातार परीक्षण किया.

बादल वर्मा पेशे से बाइक मैकेनिक हैं.वो पिछले दस साल से हाउसिंग बोर्ड इलाके में बाइक रिपेयर शॉप चला रहे हैं.वो अपनी मेहनत से परिवार का खर्च चलाते हैं.इसके बाद भी वो समय निकालकर नए-नए प्रयोग करते हैं. ऐसा ही प्रयोग उन्होंने इस बार बिना तेल के इंजन रन करके किया है. उनका कहना है कि स्कूल के समय से ही उनके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा था . इसी सोच ने उन्हें सामान्य काम के साथ नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया.

भिलाई के कोहका निवासी बादल वर्मा इन दिनों अपने अनोखे प्रयोग को लेकर चर्चा में हैं. पेशे से बाइक मैकेनिक बादल ने ऐसा इंजन तैयार करने का दावा किया है, जिसे पेट्रोल,डीजल या बैटरी के बजाय सिर्फ हवा के प्रेशर से चलाया जा सकता है. बादल की माने तो इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए वो पिछले सात साल से जुटे थे.आज उनका प्रयोग सफल हुआ है.

दुर्ग : पूरी दुनिया ने ईरान युद्ध के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत का दंश झेला है.फिर चाहे वो तेल हो या गैस इसकी बड़ी आपूर्ति जहां से होती थी वो बाधित हुई.जिसके कारण पूरी दुनिया समेत भारत का तेल आधारित सिस्टम हिल गया.भविष्य में यदि फिर से युद्ध के हालात बने तो पेट्रोल डीजल समेत गैस की किल्लत हो सकती है.ऐसे में ना सिर्फ पेट्रोल से जुड़े उत्पादों के दाम बढ़ेंगे,बल्कि कमी के कारण दूसरी चीजों पर भी असर पड़ेगा.ऐसे में भिलाई के युवा मैकेनिक ने ऐसा आविष्कार किया है,जिससे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं बल्कि हवा की जरुरत होगी.आईए जानते हैं आखिर युवा मैकेनिक का मॉडल में ऐसा क्या है खास.

काम के बाद रात में करते थे प्रयोग

इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए बादल ने अपनी सीमित आमदनी में से वर्षों तक पैसे बचाए. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने प्रयोग को रोकने के बजाय उसे जारी रखा. उनका कहना है कि कई बार आर्थिक जरूरतों के बीच उन्हें पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े. बादल बताते हैं कि दिन में दुकान पर बाइक रिपेयरिंग का काम करने के बाद जब परिवार के लोग सो जाते थे, तब वे देर रात तक इंजन पर प्रयोग करते थे. कई बार लगातार घंटों तक इंजन के अलग-अलग हिस्सों को खोलकर उसमें बदलाव और परीक्षण किया.

सरकार से मदद की गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी ?



बादल वर्मा का दावा है कि इंजन सफल हो चुका है.अब गाड़ी का मॉडल बनाकर उसमें टंकी फिट करनी है. टंकी में पूरी तरह से हवा भरने के बाद उनकी गाड़ी 50 किलोमीटर तक चल सकती है,वो भी बिना किसी खर्च के.इसके लिए बादल को तकनीकी मदद की जरुरत है.वो खुद मानते हैं कि इंजन तैयार करने का काम उन्होंने कर लिया है.लेकिन गाड़ी की टंकी और डिजाइन बनाने के लिए वैज्ञानिक स्तर की सोच चाहिए होगी.उनका कहना है कि अगर किसी सरकारी संस्था, तकनीकी संस्थान या विशेषज्ञ की मदद मिलती है, तो वे इस तकनीक पर और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं. वे चाहते हैं कि उनके प्रयोग की तकनीकी जांच और व्यवहारिक संभावनाओं का भी अध्ययन हो.

युवा मैकेनिक का आविष्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





पंचर से बचाने वाला जेल भी बना चुके हैं

हवा से चलने वाले इंजन के प्रयोग से पहले भी बादल वर्मा अपने स्तर पर एक अलग प्रयोग कर चुके हैं. करीब तीन साल पहले उन्होंने टायर में इस्तेमाल होने वाला ऐसा विशेष जेल तैयार करने का दावा किया था, जिसका उद्देश्य पंचर होने की स्थिति में हवा निकलने से रोकना था. बादल के मुताबिक, इस जेल को टायर में भरने के बाद पंचर होने पर जेल उस जगह को सील करने का काम करता था. लेकिन किसी तरह का सहयोग नहीं मिलने पर उन्होंने इस काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.

मेहनत के बाद भी निराश हैं बादल

बादल की माने तो वो किसी भी काम को करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं.इसके लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होती है,उसके लिए वो जेब से पैसे खर्च करते हैं.एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद ना तो उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद मिलती है और ना ही गाइडेंस. बादल की माने तो उनके नए आविष्कार की चर्चा खूब हो रही है,लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि का कॉल उन्हें नहीं आया है.बाहर की बात छोड़ दे उनके मोहल्ले के पार्षद भी उन्हें धन्यवाद देने के लिए नहीं आए.ये सभी चीजें बादल को थोड़ा निराश करती हैं.

सरकार से मांगा सहयोग

इस प्रयोग को लेकर बादल से एक कंपनी ने उनके साथ काम करने के लिए संपर्क भी किया था, लेकिन कोरोना काल के दौरान यह काम आगे नहीं बढ़ सका. अब जब उनका प्रयोग सफल हो चुका है तो बादल सरकार से सहयोग और पेटेंट की उम्मीद कर रहे हैं.

मेरे पास बड़े संस्थानों जैसी सुविधाएं या आर्थिक संसाधन नहीं हैं, लेकिन कुछ नया करने का जज्बा जरूर है. मैं चाहता हूं कि हवा के दबाव से वाहन चलाने वाले प्रयोग को तकनीकी विशेषज्ञों के सामने रखा जाए और इसकी व्यवहारिकता की जांच की जाए.इसके बाद यदि संभव हो सके तो सरकार वाहन का डिजाइन तैयार करवाने के लिए मदद करे.ताकि भविष्य में ऐसी गाड़ियां हमारे सामने हो जिन्हें चलाने के लिए पेट्रोल डीजल या बैटरी की निर्भरता ना हो- बादल वर्मा, बाइक मैकेनिक

पेटेंट की दिशा में करना चाहते हैं काम

बादल की मांग है कि अगर उनका प्रयोग तकनीकी रूप से सफल और उपयोगी साबित होता है, तो सरकार की ओर से उन्हें उचित मार्गदर्शन, आर्थिक सहयोग और तकनीकी सहायता मिले. यदि ऐसा हुआ तो वो अपने इस प्रयोग का पेटेंट कराने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं. बादल का सपना है कि भविष्य में पेट्रोल या बैटरी पर निर्भरता कम करने वाली कोई व्यवहारिक तकनीक विकसित हो और उनकी बनाई गाड़ी सड़क पर दौड़ती नजर आए.

बादल का अगर कोई हाथ थाम ले और उनके हुनर को सही मंच मिले ये प्रयोग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान बना सकता है.लेकिन बादल को अब तक किसी तरह की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी है. फिर भी वो अपनी मेहनत से अपने प्रयोग को भविष्य में जारी रखने की बात कह रहे हैं.

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