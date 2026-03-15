तीन त्योहारों पर धमतरी में नहीं बिकेगा मांस, महापौर रामू रोहरा ने दिए सख्त निर्देश
नगर निगम द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर सभी संबंधित विभागों एवं व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 15, 2026 at 11:16 AM IST
धमतरी: शहर की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए, नगर निगम प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. महापौर रामू रोहरा के निर्देश पर आने वाले तीन प्रमुख धार्मिक पर्वों पर शहर में मांस बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. इस संबंध में नगर निगम द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर सभी संबंधित विभागों एवं व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं.
तीन त्योहारों पर धमतरी में नहीं बिकेगा मांस
जारी आदेश के अनुसार 20 मार्च 2026 को चेटीचंड महोत्सव, 26 मार्च 2026 को रामनवमी तथा 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के दिन धमतरी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी मांस दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा. इन तिथियों पर किसी भी प्रकार का मांस विक्रय, भंडारण या सार्वजनिक रूप से बिक्री करना प्रतिबंधित रहेगा. महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शहर की विविध धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. इन पर्वों का समाज में विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, इसलिए नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
महापौर ने व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी वर्ग को असुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि शहर में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना है.
नगर निगम प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रतिबंधित तिथियों पर यदि किसी दुकान में मांस बिक्री करते हुए पाया गया, तो संबंधित मांस सामग्री तत्काल जब्त की जाएगी तथा व्यापारी या संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश को लागू करने के लिए महापौर ने सफाई विभाग के सुपरवाइजरों, स्वास्थ्य अमले तथा संबंधित अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है. सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्देशों का पूरी तरह पालन हो. जरूरत पड़ने पर संयुक्त निरीक्षण दल भी गठित किए जाएंगे.
आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
महापौर ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि धमतरी की पहचान हमेशा से सामाजिक समरसता, पारस्परिक सम्मान और सांस्कृतिक एकता के लिए रही है. ऐसे में नागरिक, व्यापारी एवं सामाजिक संगठन प्रशासन का सहयोग करते हुए नियमों का पालन करें और पर्वों को शांतिपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में मनाने में अपनी भूमिका निभाएं. निगम प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भी विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर इसी प्रकार के निर्णय स्थानीय परिस्थितियों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिए जा सकते हैं. प्रशासन ने सभी नागरिकों से संयम, सहयोग और जिम्मेदारी के साथ शहर की परंपराओं को आगे बढ़ाने की अपील की है.
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