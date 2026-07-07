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टिहरी में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, मीट व्यापारी गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में मीट व्यापारी पर गंभीर आरोप है. आरोप है कि मीट व्यापारी ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 7, 2026 at 6:25 PM IST

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टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जाखणीधार बाजार में मीट व्यापारी पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उसे शीघ्र ही बाजार छोड़ने की चेतावनी दी है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में रोष बना हुआ है. बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी के बिजनौर का रहने वाला है, जिसकी जाखणीधार बाजार में मीट की दुकाना है. आरोप है कि आरोपी ने रविवार शाम करीब साढ़े चार-पांच बजे के दौरान नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपनी दुकान पर बुलाया. काफी देर तक जब नाबालिग बाहर नहीं आई तो, आस-पास के कुछ लोग उसकी दुकान पर गए.

आरोप है कि जब आरोपी ने कुछ लोगों को अपनी दुकान की तरफ आते देखा तो उसने कुंडी खोल दी और नाबालिग को दुकान के अंदर से बाहर भेज दिया. इस घटना की जानकारी मिलने पर वहां बाजार में भीड़ एकत्रित हो गई. वहां एकत्रित लोगों ने पुलिस को सूचना दी. उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया.

पुलिस ने नाबालिग की मां की तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर दिया है. आरोपी वहां पिछले दो साल से मीट की दुकान चला रहा है. स्थानीय लोगो ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं.

वही इस घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की और विरोध-प्रदर्शन किया. साथ ही उन्होंने डीएम और एसएसपी से नाबालिग का मेडिकल जांच कराने की मांग की हैं.

सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जो जाखणीधार टिहरी गढ़वाल का था. पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और पीड़िता की पूछताछ की गई. पीड़िता मां की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई. एसएसपी टिहरी गढ़वाल के निर्देश पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया.
-दीपक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक-

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