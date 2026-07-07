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टिहरी में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, मीट व्यापारी गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जाखणीधार बाजार में मीट व्यापारी पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उसे शीघ्र ही बाजार छोड़ने की चेतावनी दी है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में रोष बना हुआ है. बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी के बिजनौर का रहने वाला है, जिसकी जाखणीधार बाजार में मीट की दुकाना है. आरोप है कि आरोपी ने रविवार शाम करीब साढ़े चार-पांच बजे के दौरान नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपनी दुकान पर बुलाया. काफी देर तक जब नाबालिग बाहर नहीं आई तो, आस-पास के कुछ लोग उसकी दुकान पर गए.

आरोप है कि जब आरोपी ने कुछ लोगों को अपनी दुकान की तरफ आते देखा तो उसने कुंडी खोल दी और नाबालिग को दुकान के अंदर से बाहर भेज दिया. इस घटना की जानकारी मिलने पर वहां बाजार में भीड़ एकत्रित हो गई. वहां एकत्रित लोगों ने पुलिस को सूचना दी. उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया.