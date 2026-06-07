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बनारस से बाहर होंगी मीट की दुकानें, अब इन 5 इलाकों से होगी बिक्री

महापौर ने सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई, नई जगह तय की गई.

meat shops will be out banaras nagar nigam gives approval
बनारस से बाहर होंगी मीट-मांस की दुकानें (banaras nagar nigam)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 8:24 AM IST

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वाराणसी: काशी में अब शहर के भीतर हर गली-मोहल्लों में मीट-मांस और मछली की बिक्री का दौर जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी. जी हां नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके तहत अब मीट-मांस व मछली की सभी दुकानें शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित की जाएंगी.

काशी के बाहर शिफ्ट होगी मीट मंडी: बता दे कि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया.नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में पांच स्थानों का चयन किया जा चुका है.ये सभी स्थान शहर की बाहरी सीमाओं के करीब स्थित हैं, जिससे आम जनता को कोई असुविधा न हो.आगामी दिनों में शहर के भीतर संचालित मीट-मछली की दुकानों को रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा.

धरोहरों का भी होगा संरक्षण: इसी क्रम में नगरायुक्त ने बताया कि काशी की धरोहर और संपत्तियों का संरक्षण भी किया जा रहा है.इसके तहत भेलूपुर में बनने वाले काशी इंटरप्रिटेशन सेंटर और कम्युनिटी पार्क के संबंध में वहां मौजूद जलकल के पुराने भवन को ध्वस्त नहीं किया जाएगा. इतना ही नहीं जलकल के सेटलिंग टैंक, पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन या किसी अन्य तकनीकी प्रणाली से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. यह पार्क सोलर पैनल वाले खाली स्थान पर विकसित किया जा रहा है. इसके साथ ही, शिवपुर में फुटकर फल मंडी विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें फल व्यवसायियों के लिए करीब 500 दुकानें प्रस्तावित की गई हैं.


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