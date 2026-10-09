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वाराणसी में एयर शो; 30 किमी के दायरे में 19 से 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगी मीट-मछली की दुकानें

19 से 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगी मीट-मछली की दुकानें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: नमो घाट पर होने वाले एयर शो में सुरक्षा की दृष्टि से मीट-मांस, मछली की दुकानें बंद रहेंगी. वाराणसी नगर निगम ने नोटिस जारी कर 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए यह प्रतिबंध लागू किया है. वाराणसी से 20-30 किमी के दायरे में नॉनवेज की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

त्योहारों को देखते हुए भी नगर निगम द्वारा मीट की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. टीम ने आठ दुकानों पर कार्रवाई की है और बाकायदा चालान भी किया है. नगर निगम द्वारा मीट के दुकानों पर मानक व नियमानुसार गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है.

वाराणसी में भारतीय वायु सेना द्वारा एरियल डिस्प्ले का आयोजन होना है. ऐसे में सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी क्रम में आकाश में उड़ने वाले लड़ाकू विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नमो घाट के आसपास 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मांस मछली की बिक्री व कटिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है. नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat) नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भव्य एयर शो को सुरक्षित, सुचारू और बर्ड हिट मुक्त माहौल में संपन्न करने के लिए व्यापक सुरक्षा व प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं. 20 से 26 अक्टूबर के बीच शहर और कार्यक्रम स्थल के आसपास पक्षियों की गतिविधि को नियंत्रित रखने के लिए नगर निगम विशेष सफाई अभियान में चलाएगा. इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली की दुकानों को बंद किया जाएगा, ताकि बर्ड हिट जैसी कोई समस्या न हो.