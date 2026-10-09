वाराणसी में एयर शो; 30 किमी के दायरे में 19 से 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगी मीट-मछली की दुकानें
त्योहारों को देखते हुए भी नगर निगम द्वारा मीट की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:01 PM IST
वाराणसी: नमो घाट पर होने वाले एयर शो में सुरक्षा की दृष्टि से मीट-मांस, मछली की दुकानें बंद रहेंगी. वाराणसी नगर निगम ने नोटिस जारी कर 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए यह प्रतिबंध लागू किया है. वाराणसी से 20-30 किमी के दायरे में नॉनवेज की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
त्योहारों को देखते हुए भी नगर निगम द्वारा मीट की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. टीम ने आठ दुकानों पर कार्रवाई की है और बाकायदा चालान भी किया है. नगर निगम द्वारा मीट के दुकानों पर मानक व नियमानुसार गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है.
वाराणसी में भारतीय वायु सेना द्वारा एरियल डिस्प्ले का आयोजन होना है. ऐसे में सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी क्रम में आकाश में उड़ने वाले लड़ाकू विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नमो घाट के आसपास 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मांस मछली की बिक्री व कटिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है.
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भव्य एयर शो को सुरक्षित, सुचारू और बर्ड हिट मुक्त माहौल में संपन्न करने के लिए व्यापक सुरक्षा व प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं.
20 से 26 अक्टूबर के बीच शहर और कार्यक्रम स्थल के आसपास पक्षियों की गतिविधि को नियंत्रित रखने के लिए नगर निगम विशेष सफाई अभियान में चलाएगा. इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली की दुकानों को बंद किया जाएगा, ताकि बर्ड हिट जैसी कोई समस्या न हो.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही लगातार मानकों का उल्लंघन करने वाले और खुले में मांस बेचने वाले मीट की दुकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है. कुल आठ दुकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 6000 का चालान भी किया गया है. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई अंधरा पुल क्षेत्र में हुई और लगातार शहर में स्वच्छता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा.
घाटों पर की जा रही सफाई: उन्होंने बताया कि इसके साथ ही एयर शो के मद्देनजर नगर निगम की ओर से घाटों पर लगने वाली लाखों की भीड़ और जल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल क्षेत्र को चिन्हित कर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाया जा रहे हैं.
नदी की तरफ जाने वाले संवेदनशील मार्गों पर अवरोध लगाया जाएगा, ताकि दर्शक अनियंत्रित होकर गहरे पानी में न जाए. इसके साथ ही नमो घाट व आसपास मोबाइल टॉयलेट स्थापित किया जा रहे हैं. घाटों पर जेसीबी लगा करके सफाईकर्मियों द्वारा सफाई कराई जा रही है.
यह भी पढ़ें: चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान, पैरों में होगा कानपुर का फौलाद, इटली की कम्पनी भी रह गई दंग