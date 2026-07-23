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सावन में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेंगी मांस की दुकानें, मछली और अंडा भी नहीं मिलेगा

रुद्रपुर: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. सावन भर कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस, मछली और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही यात्रा मार्गों, प्रमुख शिव मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने तथा श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं.

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष लाखों शिवभक्त हरिद्वार सहित विभिन्न तीर्थस्थलों से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं. वे अपने-अपने शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. उनका कहना था कि यात्रा मार्ग पर मांस, मछली और अंडे की दुकानों के खुले रहने से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं. साथ ही कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने के कारण भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिससे विवाद की स्थिति बनने की आशंका रहती है.

रुद्रपुर नगर निगम (ETV Bharat)

ज्ञापन में मांग की गई कि श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित मांस, मछली और अंडे की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कराया जाए. इसके अलावा यात्रा मार्गों पर नियमित साफ-सफाई, पेयजल की समुचित व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध करने का आग्रह किया.