ETV Bharat / state

दीपावली पर मीट-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, मंदिरों और चौराहों पर होंगे 51 हजार दीप प्रज्ज्वलित

महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि दीपावली के अवसर पर शहर के सभी मंदिरों के बाहर विशेष सफाई और सजावट के निर्देश दिए गए हैं.

Meat and fish shops in Jaipur
जयपुर में मीट-मछली की दुकानें (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रेटर नगर निगम ने दीपावली पर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी मांस, मछली और अंडे की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही दीपोत्सव के दौरान मंदिरों और प्रमुख चौराहों पर विशेष सफाई, सजावट और 51 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. ताकि श्रद्धालु स्वच्छ और आस्था से भरे वातावरण में त्योहार मना सकें.

मीट की दुकानों पर सख्ती: जयपुर में दीपावली पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी. इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि दीपावली सनातन धर्म का एक बड़ा और पवित्र त्योहार है, जिसमें किसी की भी धार्मिक भावना आहत न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. दीपावली के दिन किसी भी मीट की दुकान के खुले पाए जाने पर उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगम अधिकारियों से कहा गया है कि निरीक्षण दल गठित कर क्षेत्रवार निगरानी रखी जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बंदी के दौरान कोई भी विक्रेता दुकान का शटर आंशिक रूप से खोलकर गुपचुप तरीके से बिक्री न करें.

पढ़ें: सेफ और हैप्पी दिवाली के लिए सजग रहें, इन बातों का रखें ध्यान, अनहोनी होने पर क्या करें, जानिए...

दीपावली को उक्ता दिवस में किया शामिल: पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार जिस दिन मीट की दुकानें बंद रखी जाती हैं, उन्हें उक्ता दिवस घोषित किया गया है. इसमें प्रमुख रूप से गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, महाशिवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, स्वाधीनता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती, स्वामी दयानंद निर्वाण दिवस, दीपावली, कार्तिक एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा शामिल है. इसके साथ ही मेयर ने दुकानों पर झटका या हलाल मीट का स्पष्ट उल्लेख करने के आदेशों को फिर दोहराया.

पढ़ें: दीपावली के एक दिन बाद कार्य दिवस, असमंजस में कार्मिक

मंदिरों में सजावट और स्वच्छता: महापौर ने बताया कि दीपावली के अवसर पर शहर के सभी मंदिरों के बाहर विशेष सफाई और सजावट के निर्देश दिए गए हैं. मंदिर परिसर के बाहर रंगोली करने, लाइटिंग करने और दीपक प्रज्ज्वलित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. महापौर ने कहा कि दीपावली पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में दीप जोड़ने जाते हैं. ऐसे में प्रयास है कि उन्हें एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और श्रद्धा से भरा माहौल मिले. निगम प्रशासन की ओर से इस बार दीपोत्सव के तहत प्रमुख मंदिरों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर कुल 51 हजार दीपक प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. महापौर ने कहा कि ये आयोजन भगवान श्रीराम की अयोध्या वापसी की स्मृति में किया जाता है. जयपुर में भी हम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि भगवान श्रीराम की कृपा दृष्टि सदैव इस शहर पर भी बनी रहे.

पढ़ें: सीएम आवास पर दीपावली स्नेह मिलन: भजनलाल शर्मा ने दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश

ये भी दिए निर्देश:

  1. दीपावली पर्व पर स्वच्छता व्यवस्था की व्यापक तैयारी
  2. वार्ड-वाइज सफाई व्यवस्था लागू की गई
  3. कचरा, पूजा सामग्री या अपशिष्ट खुले में न फैले
  4. सड़क और गलियों में गड्ढों की मरम्मत
  5. सीवरेज ओवरफ्लो की रोकथाम
  6. स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस की विशेष व्यवस्था
  7. अनुपयोगी सामान कलेक्शन के लिए चले आरआरआर वैन

TAGGED:

51000 LAMPS LIGHTING IN JAIPUR
PREPARATIONS FOR SANITATION
DIWALI 2025
GREATER NAGAR NIGAM ON DIWALI
MEAT SHOP CLOSED ON DIWALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हैदराबाद में कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी, रेवंत रेड्डी सरकार ला रही सरकारी स्कूलों का नया मॉडल

गुड़ से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुर्वेद में बताया गया गुणों की खान

दीपावली पर पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त कब है? एक क्लिक में जानें जरूरी बातें

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.