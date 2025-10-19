ETV Bharat / state

दीपावली पर मीट-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, मंदिरों और चौराहों पर होंगे 51 हजार दीप प्रज्ज्वलित

जयपुर: राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रेटर नगर निगम ने दीपावली पर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी मांस, मछली और अंडे की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही दीपोत्सव के दौरान मंदिरों और प्रमुख चौराहों पर विशेष सफाई, सजावट और 51 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. ताकि श्रद्धालु स्वच्छ और आस्था से भरे वातावरण में त्योहार मना सकें.

मीट की दुकानों पर सख्ती: जयपुर में दीपावली पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी. इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि दीपावली सनातन धर्म का एक बड़ा और पवित्र त्योहार है, जिसमें किसी की भी धार्मिक भावना आहत न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. दीपावली के दिन किसी भी मीट की दुकान के खुले पाए जाने पर उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगम अधिकारियों से कहा गया है कि निरीक्षण दल गठित कर क्षेत्रवार निगरानी रखी जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बंदी के दौरान कोई भी विक्रेता दुकान का शटर आंशिक रूप से खोलकर गुपचुप तरीके से बिक्री न करें.

दीपावली को उक्ता दिवस में किया शामिल: पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार जिस दिन मीट की दुकानें बंद रखी जाती हैं, उन्हें उक्ता दिवस घोषित किया गया है. इसमें प्रमुख रूप से गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, महाशिवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, स्वाधीनता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती, स्वामी दयानंद निर्वाण दिवस, दीपावली, कार्तिक एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा शामिल है. इसके साथ ही मेयर ने दुकानों पर झटका या हलाल मीट का स्पष्ट उल्लेख करने के आदेशों को फिर दोहराया.