संभल में तालाब और झील की पैमाइश शुरू; अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी भूमि, SDM बोलीं- "विकास विभाग करेगा सौंदर्यीकरण"
एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि गांव बराही में तालाब और झील का चिन्हांकन कर समीक्षा की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 10:30 PM IST
संभल : जिले में 199 बीघा तालाब और झील की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत गुरुवार को भूमि की पैमाइश की गई. इस दौरान कई लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया.
पूरा मामला जनपद संभल के तहसील क्षेत्र के गांव बराही का है, जहां जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया. नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित की गई. एसडीएम निधि पटेल और तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह की मौजूदगी में राजस्व टीम ने फीता डालकर पैमाइश कराई.
एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि तहसील संभल के ब्लॉक संभल स्थित गांव बराही में जितने भी तालाब और झील हैं, उन सभी का चिन्हांकन कर उनकी समीक्षा की जा रही है. यदि कहीं स्थायी कब्जा पाया जाता है तो उसे हटाकर सभी को उनके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की टीम गांव बराही में मौजूद है. यहां दो श्रेणियों झील और तालाब की कुल लगभग 10 हेक्टेयर भूमि है. आज पूरी जमीन का चिन्हांकन किया जा रहा है और जहां भी स्थायी कब्जा मिला है उसे हटाया जाएगा.
एसडीएम ने कहा कि इसके बाद विकास विभाग द्वारा इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा. ग्राम बराही के बाद अगला अभियान ग्राम राठौर में चलाया जाएगा जो तहसील संभल क्षेत्र में आता है.
स्थानीय निवासी अनमारुल हाती ने बताया कि वह यहां के निवासी हैं और यह भूमि उनके पूर्वजों की संपत्ति है. इस क्षेत्र में उनके लगभग 6 गाटा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि गाटा संख्या 643 और 46 सहित निजी संपत्ति से होकर तालाब के लिए रास्ता निकाला जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है.
उनका कहना है कि यह उनकी निजी संपत्ति है और जो रास्ता बनाया जा रहा है, वह भी अवैध है, क्योंकि यह नक्शे में दर्ज नहीं है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में भी इस संबंध में एसडीएम को जानकारी दी थी और वाद दायर किया था. उस समय आश्वासन दिया गया था कि उनकी निजी संपत्ति में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब वह इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे.
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