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संभल में तालाब और झील की पैमाइश शुरू; अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी भूमि, SDM बोलीं- "विकास विभाग करेगा सौंदर्यीकरण"

संभल में तालाब और झील की पैमाइश शुरू ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : जिले में 199 बीघा तालाब और झील की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत गुरुवार को भूमि की पैमाइश की गई. इस दौरान कई लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया.

पूरा मामला जनपद संभल के तहसील क्षेत्र के गांव बराही का है, जहां जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया. नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित की गई. एसडीएम निधि पटेल और तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह की मौजूदगी में राजस्व टीम ने फीता डालकर पैमाइश कराई. एसडीएम निधि पटेल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि तहसील संभल के ब्लॉक संभल स्थित गांव बराही में जितने भी तालाब और झील हैं, उन सभी का चिन्हांकन कर उनकी समीक्षा की जा रही है. यदि कहीं स्थायी कब्जा पाया जाता है तो उसे हटाकर सभी को उनके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा.