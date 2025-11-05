क्या छत्तीसगढ़ में लागू होगा गुजरात फॉर्मूला?, डॉ रमन सिंह को लेकर PM मोदी के बयान के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें शुरू
PM मोदी ने राज्योत्सव में रमन सिंह की जमकर तारीफ की. अब सियासी गलियारों में बयान को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2025 at 6:11 PM IST
रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवा रायपुर विधानसभा लोकार्पण समारोह में दिए गए भाषण ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है. मंच से पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की खुलकर तारीफ की. उन्हें मित्र और सच्चा कप्तान बताया. मोदी ने कहा, रमन जी इस बात का बड़ा उदाहरण हैं कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम और समर्पण से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है.
बयान पर होने लगी चर्चा: मोदी की इस सराहना के बाद राजनीतिक गलियारों में बयान के मायने निकाले जा रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि, क्या प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही गुजरात फॉर्मूला यानी व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल लागू हो सकता है? दरअसल, अक्तूबर महीने में ही गुजरात में CM को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 19 नए मंत्री बनाए गए.
पीएम मोदी के बयान के संकेत: नवा रायपुर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मोदी के भाषण में डॉ. रमन सिंह का जिक्र कई बार आया. इसके भाजपा के भीतर संभावित फेरबदल के संकेत के रूप में देखा जाने लगा. कांग्रेस ने भी कहा कि, गुजरात जैसी स्थिति यहां बन रही है. हालांकि, बीजेपी सूत्र मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने बयान से संगठन और शासन में टीम भावना का संदेश दिया. कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के संतुलन की ओर इशारा किया.
कांग्रेस का दावा, गुजरात जैसे हालात: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी के भाषण को भाजपा के अंदर असंतोष और असंतुलन का प्रमाण बताया. उन्होंने कहा गुजरात में जिस तरह भ्रष्टाचार और गुटबाजी के कारण एक साथ पूरा मंत्रिमंडल बदला गया था, वैसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है. यहां मंत्री पर्ची से बने हैं, लूट-खसोट में डूबे हैं. जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है.”
भाजपा के कई नेता जो हैं वो मंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, कोई मंदिरों में पूजा कर रहा है, कोई बाबा के पास जा रहा है. मुख्यमंत्री और संगठन को भी पता है कि कौन बदला जा सकता है.- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
बीजेपी बोली- मोदी का बयान प्रेम और सम्मान का प्रतीक: भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का बयान किसी राजनीतिक बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि डॉ. रमन सिंह जैसे समर्पित कार्यकर्ता के प्रति सम्मान का प्रतीक है. भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई नहीं, सेवा की भावना है.
दीपक बैज का खाली दिमाग, शैतान का घर हैं, जो भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को समझे बिना बयानबाजी कर रहे हैं. भाजपा परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स पर चलती है, अगर बदलाव होते भी हैं तो वह संगठनात्मक रणनीति के तहत होते हैं, न कि दबाव में- संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, भाजपा
क्या रमन सिंह की वापसी संभव है?: वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी का मानना है कि प्रधानमंत्री के बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. मोदी का बयान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह संदेश देता है कि पार्टी में भूमिका समय-समय पर बदलती रहती है. गुजरात में जैसे बड़े स्तर पर बदलाव हुए, वैसी ही संभावना छत्तीसगढ़ में भी है.
रमन सिंह के समर्थक और कुछ कार्यकर्ता फिर से उन्हें नेतृत्व सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं. राज्य की तासीर और संगठन पर उनकी पकड़ को देखते हुए यह चर्चा निराधार नहीं मानी जा रही. भाजपा नेतृत्व लगातार आंतरिक सर्वे कर रहा है, कौन मंत्री लोकप्रिय है, कौन असंतुष्ट, और प्रशासनिक कार्यप्रणाली कैसी है. अगर केंद्र नेतृत्व को लगे कि परफॉर्मेंस सुधार की जरूरत है, तो फेरबदल तय है.- राम अवतार तिवारी , वरिष्ठ पत्रकार
गुजरात फॉर्मूला क्या है: गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी पूरी कैबिनेट से इस्तीफा लेकर नई टीम बनाई. 3 साल के भीतर हुए इस बड़े फेरबदल में मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी मंत्री बदल दिए गए. यह कदम इमेज रिफ्रेश और “परफॉर्मेंस अपग्रेड” के तौर पर देखी गई. अब यह सवाल उठ रहा है क्या भाजपा छत्तीसगढ़ में भी नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व को आगे लाने के लिए ऐसा ही प्रयोग कर सकती है?
संकेतों के पीछे की सियासत: पीएम मोदी के भाषण से उठी चर्चाओं ने भाजपा छत्तीसगढ़ में नई हलचल पैदा कर दी है. जहां एक ओर भाजपा नेता इसे नेतृत्व के प्रति सम्मान बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है. अगर किसी भी तरह का फेरबदल होता है तो, मोदी का “कप्तान-खिलाड़ी” वाला उदाहरण इतिहास में राजनीतिक संकेतों की एक क्लासिक मिसाल बन जाएगा.