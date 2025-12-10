सीएम हेमंत सोरेन ने की सिद्धकोफेड के निदेशक मंडल की बैठक, लिए गए अहम निर्णय
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सिद्धकोफेड के निदेशक मंडल की बैठक हुई. जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं.
Published : December 10, 2025 at 8:53 PM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड विधानसभा में सिदो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड यानी सिद्धकोफेड के निदेशक मंडल की चौथी बैठक हुई. इस बैठक में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण, किसानों की आय वृद्धि, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा प्रशिक्षण एवं मार्केटिंग को सशक्त बनाने संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई. चर्चा के बाद प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं. किसानों को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के प्रत्येक चरण उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण से लेकर विपणन तक पूर्ण सहयोग प्रदान करना है. सीएम ने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई की बेहतर सुविधा और बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य का भुगतान समय पर मिलना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े, वे आर्थिक रूप से सशक्त हो और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके.
किसानों के लिए स्पेशल मोबाइल एप एवं कृषि पोर्टल विकसित करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के हित में एक विशेष मोबाइल अप्लीकेशन विकसित किया जाए. जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के किसान अपनी फसलों, आवश्यक कृषि सामग्रियों, विपणन स्थिति और बाजार संबंधी जानकारी को सीधे डिजिटल माध्यम से साझा कर सके. सीएम ने कहा कि इस डिजिटल पहल से किसानों को न केवल अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य निर्धारण में सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें बाजार की वास्तविक स्थिति की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त होगी.
स्थानीय पोर्टल हो विकसित: सीएम
सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग का एक स्थानीय पोर्टल विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे किसानों से जुड़कर कृषि उत्पादों की खरीद कर सके. इस व्यवस्था से किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक पारदर्शी और लाभकारी संपर्क स्थापित होगा. जिससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी. बैठक में लाह, इमली, कोदो, कुटकी, चिरौंजी, महुआ, करंज, रेशम और तसर जैसे झारखंड के विशिष्ट वनोपजों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को मजबूत करने पर जोर दिया गया.
मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. जिससे राज्य के किसानों और वनोपज संग्राहकों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि कृषि एवं वनोपज आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के वनोपज उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस एवं निर्णायक पहल कर रही है.
किसान पाठशाला जैसी हो पहल: सीएम
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य न केवल उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य के किसानों, विशेषकर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना भी है. सरकार खेतिहर समुदाय को वैकल्पिक कृषि, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और विपणन के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है. जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा और गति दी जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को ज्ञान और तकनीक के माध्यम से समृद्ध बनाने के लिए 'किसान पाठशाला' जैसी पहल को सुदृढ़ किया जाए.
किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, संरक्षण तकनीकों तथा नवाचारों से जोड़ने के लिए वीडियो आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाए, जिससे संबंधित मूल्य संवर्धन की तकनीकों को व्यावहारिक रूप से अपना सकें. सीएम ने आगे कहा कि इस पहल से ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को उनकी परंपरागत आजीविका से जोड़ते हुए आधुनिक आर्थिक तंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इस बैठक में कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विभागीय सचिव अबुबकर सिद्दीक, प्रशांत कुमार, कृपानंद झा, अरवा राजकमल सहित वरीय पदाधिकारी एवं आमंत्रित सदस्यगण उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें: अंडर-14 राष्ट्रीय चैंपियन झारखंड फुटबॉल टीम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सीएम बोले- खिलाड़ियों की प्रतिभा राज्य का गौरव
ईडी समन मामले में सीएम हेमंत की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ट्रायल कोर्ट की 12 दिसंबर की सुनवाई रहेगी स्थगित
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे से जल्द लौटेंगे रांची, नये समीकरण और कयासों का बाजार गर्म!