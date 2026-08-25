ETV Bharat / state

जिस पराली को जलाकर बढ़ता था प्रदूषण, उसी से फैक्ट्रियों का जहरीला पानी होगा साफ, एमडीयू ने तैयार किया जहरीली धातुएं सोखने वाला नैनो कंपोजिट

रोहतक: धान की पराली और भूसी को अक्सर खेतों में जलने वाले कचरे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हुई एक रिसर्च ने इसे प्रदूषण कम करने के संभावित संसाधन के रूप में सामने रखा है. बढ़ते वायु प्रदूषण, औद्योगिक जल प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के बीच शोधकर्ताओं ने धान की भूसी से तैयार जैव-कोयले को वैज्ञानिक तरीके से संशोधित कर ऐसा नैनो कंपोजिट तैयार किया है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी में मौजूद भारी धातुओं को काफी हद तक कम कर सकता है.

अनु ने प्रो. रचना के मार्गदर्शन में किया शोध: एमडीयू के पर्यावरण विज्ञान विभाग की शोधार्थी अनु कुमारी ने प्रोफेसर डॉ. रचना भाटेरिया के मार्गदर्शन में यह अध्ययन किया. शोध में धान की भूसी से तैयार जैव-कोयले को अलग-अलग पदार्थों के साथ संशोधित कर उसकी प्रदूषक सोखने की क्षमता का परीक्षण किया गया. अध्ययन का फोकस खास तौर पर औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद क्रोमियम-6 और सीसे जैसे खतरनाक भारी धातुओं को कम करने पर रहा.

वास्तविक औद्योगिक पानी में भी किया परीक्षण: इस रिसर्च की खास बात यह है कि इसका परीक्षण केवल प्रयोगशाला में तैयार पानी तक सीमित नहीं रहा. शोधकर्ताओं ने रोहतक से प्राप्त वास्तविक इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपशिष्ट जल पर भी नैनो कंपोजिट का परीक्षण किया. शोध के अनुसार वास्तविक औद्योगिक अपशिष्ट जल में क्रोमियम-6 की मात्रा को 86.88 प्रतिशत और सीसे को 85.10 प्रतिशत तक कम किया गया. इससे इस तकनीक के वास्तविक औद्योगिक परिस्थितियों में उपयोग की संभावना मजबूत होती है.

प्रयोगशाला में क्रोमियम-6 पर 91.45 प्रतिशत तक असर: प्रयोगशाला में तैयार प्रदूषित पानी पर नैनो कंपोजिट का प्रदर्शन और बेहतर रहा. अध्ययन के दौरान क्रोमियम-6 को हटाने की अधिकतम क्षमता 91.45 प्रतिशत, जबकि सीसे को हटाने की क्षमता 89.34 प्रतिशत तक दर्ज की गई. शोधकर्ताओं के मुताबिक ये परिणाम संकेत देते हैं कि कृषि अपशिष्ट से तैयार सामग्री को वैज्ञानिक तरीके से संशोधित कर औद्योगिक जल शोधन में इस्तेमाल किया जा सकता है.

तीन तरह के जैव-कोयले की हुई तुलना: शोध में सामान्य जैव-कोयले के अलावा जिंक ऑक्साइड से संशोधित जैव-कोयला और आयरन ऑक्साइड से संशोधित जैव-कोयले की तुलना की गई. तीनों सामग्रियों की प्रदूषक हटाने की क्षमता का परीक्षण करने के बाद आयरन ऑक्साइड से संशोधित जैव-कोयला सबसे प्रभावी पाया गया. इसके जरिए भारी धातुओं को सोखने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया.

ऐसे तैयार हुआ जहरीले पानी को साफ करने वाला पदार्थ: शोध के दौरान सबसे पहले धान की भूसी को नियंत्रित तापीय प्रक्रिया के जरिए जैव-कोयले में बदला गया. इसके बाद जैव-कोयले को जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड से संशोधित किया गया. इस प्रक्रिया से इसकी सतह के ऐसे गुण विकसित हुए, जिनसे पानी में मौजूद भारी धातुओं को सोखने की क्षमता बढ़ गई. यानी जिस कृषि अपशिष्ट को बेकार समझकर जला दिया जाता था, उसी को प्रदूषित पानी से हानिकारक तत्व हटाने वाली सामग्री में बदलने का प्रयास किया गया.

क्रोमियम-6 और सीसा स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा: औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद भारी धातुएं पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. क्रोमियम-6 अत्यधिक विषैला औद्योगिक प्रदूषक माना जाता है और इसके लंबे समय तक संपर्क को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा जाता है. वहीं सीसा शरीर में जमा होकर तंत्रिका तंत्र, रक्त निर्माण और गुर्दों को प्रभावित कर सकता है. बच्चों पर सीसे के संपर्क का असर विशेष रूप से चिंता का विषय माना जाता है.