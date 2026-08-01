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MDSU अजमेर स्थापना दिवस: राज्यपाल बोले- पाठ्यक्रमों में शामिल हों सभ्यता, नैतिकता और मानवता के पाठ

कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, वासुदेव देवनानी और मंत्री सुरेश सिंह रावत ( ETV Bharat Ajmer )