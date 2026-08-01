MDSU अजमेर स्थापना दिवस: राज्यपाल बोले- पाठ्यक्रमों में शामिल हों सभ्यता, नैतिकता और मानवता के पाठ
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विद्यार्थियों को सभ्यता, नैतिकता और मानवता का पाठ पढ़ाकर बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया.
Published : August 1, 2026 at 8:02 PM IST
अजमेर: महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों को सभ्यता, नैतिकता एवं मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए. बागडे ने कहा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अशिक्षा को हटाकर वैदिक ज्ञान फैलाने की गुरू दक्षिणा दी थी. उनके स्थापित आर्य समाज ने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ भारत विभाजन के समय शरणार्थियों को भी सहयोग प्रदान किया था. साथ ही समाज सुधार और समाज के संगठन के लिए विशेष कार्य किया, इसकी विश्वभर में पहचान है. इनके बताए आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए.
विद्यार्थियों की बढ़ाएं बौद्धिक क्षमता: राज्यपाल बागडे ने कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में सभ्यता, नैतिकता और मानवता के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए. इससे विद्यार्थियों में ईमानदारी के गुण आएंगे. नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है. लॉर्ड मैकाले ने भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की. इससे व्यक्ति अपनी जड़ों से दूर होने लगा. उस समय 8 लाख से अधिक गुरूकुल संचालित होते थे. उन्हें बंद किया गया. साथ ही प्रत्येक घर में घरेलू उद्योग होते थे, इन्हें भी नष्ट किया गया. कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए बलिदान दिया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने से प्रतिभाशाली युवा तैयार होंगे. यह युवा विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे.
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नीट परीक्षा परिणाम में राजस्थान अव्वल: राज्यपाल बागडे ने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, लेकिन नीट परीक्षा के परिणाम में राजस्थान पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है. यूपी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का आंकड़ा 51.93 फीसदी रहा है, जबकि राजस्थान का 69.34 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा है. "मैं राजस्थान के परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हूं. सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के कितने विद्यार्थी उतीर्ण हुए हैं, यह मालूम नहीं है. उत्तीर्ण होने वालों में जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के विद्यार्थी कितने उतीर्ण हुए इसका कोई आंकड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर कानून पास हुआ है, जिसमें पेपरलिक करने पर 10 करोड़ का दंड है.
नकल और पेपर लीक मुक्त होगी परीक्षाएं: उन्होंने कहा कि नकल रोकने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया है. इसमें 10 करोड़ के जुर्माने के साथ-साथ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. इससे असामाजिक तत्व यह अपराध करने से डरेंगे. नकल मुक्त परीक्षा के लिए यह शुरूआत है. भविष्य में समस्त परीक्षाएं नकल मुक्त होगी.
अजमेर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनेगा: कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से संभाग स्तर पर विश्वविद्यालय आरम्भ करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, इसके कारण महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में हुई. इसके प्रथम कुलगुरू पुरूषोत्तम चतुर्वेदी थे. डीएवी कॉलेज परिसर में इसकी शुरूआत हुई थी. वर्तमान में 464 महाविद्यालय इससे संबद्ध है. इसे बी++ नेट ग्रेड मिला है, अब नया योग विश्वविद्यालय भी अजमेर में बनने जा रहा है. देवनानी ने कहा कि श्री महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 19वीं शताब्दी में विचार की ज्योति प्रज्वलित की थी.
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भारत सर्वाधिक युवा वाला देश: उन्होंने कहा कि भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है. यह युवा दर्शक के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन की चाह रखता है, इसलिए विश्वविद्यालयों को परिणाम देने वाला बनना होगा. विश्वविद्यालय परीक्षा लेने की जगह के स्थान पर अनुसंधान और नवाचार के केन्द्र बने. अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के हित में करें. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने एल्यूमनी स्वागत कक्ष के लिए 50 लाख रूपए की राशि विधायक कोष से देने की घोषणा की. कार्यक्रम में कुलगुरू सुरेश अग्रवाल, कुलसचिव कैलाश चंद्र शर्मा समेत शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी कार्यक्रम में मौजूद रहे.
इनका हुआ लोकार्पण और शिलान्यास: समारोह में नवोद्धार का लोकार्पण, शुभारम्भ एवं शिलान्यास किया गया. इनमें एकलव्य भवन, वाल्मिकी भवन, 11 केवी केन्द्र भवन, चारदिवारी, प्राणज्ञ भवन, महाराणा प्रताप भवन, विश्वकर्मा भवन, राजस्थानी भाषा अध्ययन केन्द्र, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय पॉडकास्ट कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, विश्वविद्यालय का उत्तर प्रवेश द्वार शामिल है. इनके लिए 1.20 करोड़ से अधिक की राशि सीएसआर फंड से प्राप्त हुई थी. समारोह में विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका त्रिवेणी का विमोचन भी किया गया. साथ ही वैदिक हवन में पूर्णाहुति भी की गई.
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