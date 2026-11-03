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तीन महीने से स्टाइपेंड का इंतजार कर रहे MDS रेजिडेंट डॉक्टर, रूम रेंट देना भी हुआ मुश्किल, अब हड़ताल की चेतावनी

कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करते एमडीएस रेजिडेंट डॉक्टर ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (डेंटल कॉलेज शिमला) के एमडीएस रेजिडेंट डॉक्टरों को पिछले तीन महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है. रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि समय पर भुगतान न होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किराये के कमरों में रहकर अपना खर्च उठाने के साथ-साथ, उन्हें मरीजों के इलाज के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री भी अपनी जेब से ही खरीदनी पड़ रही है. लंबित स्टाइपेंड जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टरों ने कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष जताया.

'नो स्टाइपेंड, नो वर्क' के लगाए नारे