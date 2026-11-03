तीन महीने से स्टाइपेंड का इंतजार कर रहे MDS रेजिडेंट डॉक्टर, रूम रेंट देना भी हुआ मुश्किल, अब हड़ताल की चेतावनी
एमडीएस रेजिडेंट डॉक्टरों ने 'नो स्टाइपेंड, नो वर्क' का नारा दिया और लंबित स्टाइपेंड के खिलाफ प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (डेंटल कॉलेज शिमला) के एमडीएस रेजिडेंट डॉक्टरों को पिछले तीन महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है. रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि समय पर भुगतान न होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किराये के कमरों में रहकर अपना खर्च उठाने के साथ-साथ, उन्हें मरीजों के इलाज के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री भी अपनी जेब से ही खरीदनी पड़ रही है. लंबित स्टाइपेंड जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टरों ने कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष जताया.
'नो स्टाइपेंड, नो वर्क' के लगाए नारे
प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने 'नो स्टाइपेंड, नो वर्क' और 'ना बहाने, ना इनकार, हमें चाहिए अपना अधिकार' जैसे नारे लगाए. उन्होंने जल्द से जल्द लंबित भुगतान जारी करने की मांग उठाई. डॉक्टरों का कहना है कि नेशनल डेंटल कमीशन (एनडीसी) की गाइडलाइन के अनुसार हर महीने के पहले सप्ताह में स्टाइपेंड जारी किया जाना चाहिए, लेकिन कॉलेज में दो से तीन महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है. इससे उन्हें रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में भी परेशानी हो रही है.
स्टाइपेंड के लिए काटने पड़ रहे कार्यालयों के चक्कर
डॉ. प्रणव ने बताया कि तीसरे वर्ष में होने के बावजूद उन्हें स्टाइपेंड के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. भुगतान कब होगा, इस बारे में किसी भी कार्यालय से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती. डॉक्टरों का कहना है कि वे नियमित रूप से ड्यूटी कर रहे हैं और मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, लेकिन अपने ही मेहनताने के लिए उन्हें बार-बार गुहार लगानी पड़ रही है.
25 साल बाद भी नहीं मिली हॉस्टल की सुविधा
डॉ. हृदेश कुमार दीक्षित ने बताया कि दंत महाविद्यालय वर्ष 1998 में शुरू हुआ था, लेकिन इतने वर्षों बाद भी रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है. ऐसे में डॉक्टरों को संजौली और आसपास के क्षेत्रों में किराये पर कमरे लेकर रहना पड़ता है. कुछ डॉक्टरों को जंगल के आसपास के इलाकों में भी रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि हाल ही में एक रेजिडेंट डॉक्टर पर बंदरों के हमले की घटना भी सामने आई है. करीब 50 हजार रुपये के मासिक स्टाइपेंड में किराया, भोजन, पढ़ाई और मरीजों के उपचार से जुड़ी सामग्री का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है.
मरीजों के इलाज का सामान भी जेब से खरीद रहे डॉक्टर
डॉ. तनुजा ठाकुर ने कहा कि विभाग में मरीजों के उपचार के लिए जरूरी बुनियादी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. कई बार डॉक्टरों को इलाज के लिए आवश्यक सामान अपनी जेब से खरीदना पड़ता है. वहीं, स्टाइपेंड के भुगतान के संबंध में अकाउंट सेक्शन में संपर्क करने पर उन्हें अलग-अलग कार्यालयों में भेज दिया जाता है. इस समस्या को लेकर डॉक्टरों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को औपचारिक पत्र भी सौंपा है.
ओपीडी बंद कर हड़ताल करने की चेतावनी
रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द लंबित स्टाइपेंड जारी नहीं किया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे ओपीडी सेवाएं बंद कर हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे.
जल्द जारी होगा लंबित स्टाइपेंड
उधर, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. योगेश भारद्वाज ने कहा कि एमडीएस रेजिडेंट डॉक्टरों का लंबित स्टाइपेंड जल्द जारी कर दिया जाएगा. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया चल रही है और संबंधित फाइलों पर उनके हस्ताक्षर होने हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी.
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