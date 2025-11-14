बिलासपुर में चिट्टे से भी खतरनाक ड्रग्स बरामद, रेव पार्टियों में होता है इस्तेमाल
पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 3:44 PM IST
घुमारवीं: बिलासपुर जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. जिले में पहली बार सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए (क्रिस्टल ड्रग) पकड़ी गई है. थाना घुमारवीं पुलिस ने टोल प्लाजा बलोह के पास नाका लगाकर एक पंजाब नंबर की टैक्सी से दो युवकों को पकड़ा, जिनके कब्जे से 20.6 ग्राम एमडीएमए क्रिस्टल ड्रग और 225 ग्राम चरस बरामद की गई. पुलिस के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में एमडीएमए की ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह सिंथेटिक ड्रग कसोल क्षेत्र में एक पार्टी के लिए ले जाई जा रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है, जो कसोल और आसपास के क्षेत्रों में छापामारी कर रही है. इससे पहले ऐसा मामला कुल्लू जिले में ही सामने आया था. पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान आसीम और शिवम उम्र 19 निवासी मुक्तसर, पंजाब के रूप में हुई है. दोनों एक डिजायर टैक्सी में हिमाचल की ओर आ रहे थे. पुलिस टीम ने शक के आधार पर गाड़ी को रोका और तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ बरामद किया गया.
आपको बता दे कि एमडीएमए एक सिंथेटिक साइकोएक्टिव ड्रग है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर रेव पार्टियों में होता रहा है. ये अत्यधिक खतरनाक ड्रग है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है. पुलिस का कहना है कि अब ये नशा आम लोगों तक भी पहुंचने लगा है, जो बेहद चिंताजनक है.
एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि 'थाना घुमारवीं में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे हिमाचल में कहां सप्लाई किया जाना था. नशे का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.'
ये भी पढ़ें: थाने में नशे में धुत था पुलिसकर्मी, ग्रामीणों को धमकाने के आरोप, रात को थाने पहुंच गई SP मैडम