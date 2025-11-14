ETV Bharat / state

बिलासपुर में चिट्टे से भी खतरनाक ड्रग्स बरामद, रेव पार्टियों में होता है इस्तेमाल

घुमारवीं: बिलासपुर जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. जिले में पहली बार सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए (क्रिस्टल ड्रग) पकड़ी गई है. थाना घुमारवीं पुलिस ने टोल प्लाजा बलोह के पास नाका लगाकर एक पंजाब नंबर की टैक्सी से दो युवकों को पकड़ा, जिनके कब्जे से 20.6 ग्राम एमडीएमए क्रिस्टल ड्रग और 225 ग्राम चरस बरामद की गई. पुलिस के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में एमडीएमए की ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह सिंथेटिक ड्रग कसोल क्षेत्र में एक पार्टी के लिए ले जाई जा रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है, जो कसोल और आसपास के क्षेत्रों में छापामारी कर रही है. इससे पहले ऐसा मामला कुल्लू जिले में ही सामने आया था. पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान आसीम और शिवम उम्र 19 निवासी मुक्तसर, पंजाब के रूप में हुई है. दोनों एक डिजायर टैक्सी में हिमाचल की ओर आ रहे थे. पुलिस टीम ने शक के आधार पर गाड़ी को रोका और तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ बरामद किया गया.