देहरादून में MDDA का एक्शन, थानो क्षेत्र में मस्जिद की सील, लोगों ने किया हंगामा
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने नोटिस के बाद आखिरकार आज मस्जिद को सील कर दिया है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 1, 2026 at 7:40 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के थाना रोड क्षेत्र में सोमवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से एक मस्जिद परिसर को सील किए जाने के बाद क्षेत्र में हलचल का माहौल बन गया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पहुंची एमडीडीए की टीम ने मस्जिद परिसर के विभिन्न कमरों के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर भी सील लगा दी.
कार्रवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों और स्थानीय निवासियों ने विरोध दर्ज कराया व कार्रवाई पर सवाल उठाए. एमडीडीए के अनुसार संबंधित परिसर में किए गया निर्माण प्राधिकरण की ओर से अवैध पाया गया था. इस संबंध में भवन स्वामियों और प्रबंधन पक्ष को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे. विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई.
जानकारी के अनुसार 27 मई को भी मस्जिद प्रबंधन को सीलिंग संबंधी नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद सोमवार को कार्रवाई की गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मस्जिद परिसर के एक कमरे को सील किया जा चुका था. उनका दावा है कि यह कमरा मस्जिद के इमाम के आवास के लिए वर्ष 2023 में बनाया गया था और इसके निर्माण में अल्पसंख्यक विभाग की स्वीकृति के आधार पर पेयजल विभाग की भूमिका रही थी. हालांकि भवन का नक्शा स्वीकृत न होने के कारण करीब तीन माह पहले उस कमरे को सील कर दिया गया था.
मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि हाल ही में जारी किए गए नोटिस में केवल लगभग 20 गुणा 40 फीट क्षेत्र को सील करने का उल्लेख था, जबकि सोमवार को पूरी मस्जिद और उसके परिसर को सील कर दिया गया.
उनका कहना है कि कार्रवाई नोटिस में उल्लिखित दायरे से अधिक की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है. भूमि के स्वामित्व का दावा करने वाले दिलशाद ने बताया कि उन्होंने कई वर्ष पहले यह भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दान की थी. उनका कहना है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि पूरे परिसर को सील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी.
उन्होंने कहा कि मस्जिद लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के धार्मिक उपयोग में रही है और अचानक की गई इस कार्रवाई से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सोमवार सुबह जैसे ही एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची, क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र होने लगे. किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सीलिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी कराई गई.
फिलहाल मस्जिद परिसर सील कर दिया गया है और मामले को लेकर दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क सामने रख रहे हैं.य वहीं, इस पूरे प्रकरण पर एमडीडीए की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है अधिकारियों के औपचारिक बयान के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होगी और संबंधित पक्षों को किस प्रकार की कानूनी राहत या विकल्प उपलब्ध होंगे.
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