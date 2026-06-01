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देहरादून में MDDA का एक्शन, थानो क्षेत्र में मस्जिद की सील, लोगों ने किया हंगामा

देहरादून: राजधानी देहरादून के थाना रोड क्षेत्र में सोमवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से एक मस्जिद परिसर को सील किए जाने के बाद क्षेत्र में हलचल का माहौल बन गया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पहुंची एमडीडीए की टीम ने मस्जिद परिसर के विभिन्न कमरों के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर भी सील लगा दी.

कार्रवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों और स्थानीय निवासियों ने विरोध दर्ज कराया व कार्रवाई पर सवाल उठाए. एमडीडीए के अनुसार संबंधित परिसर में किए गया निर्माण प्राधिकरण की ओर से अवैध पाया गया था. इस संबंध में भवन स्वामियों और प्रबंधन पक्ष को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे. विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई.

जानकारी के अनुसार 27 मई को भी मस्जिद प्रबंधन को सीलिंग संबंधी नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद सोमवार को कार्रवाई की गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मस्जिद परिसर के एक कमरे को सील किया जा चुका था. उनका दावा है कि यह कमरा मस्जिद के इमाम के आवास के लिए वर्ष 2023 में बनाया गया था और इसके निर्माण में अल्पसंख्यक विभाग की स्वीकृति के आधार पर पेयजल विभाग की भूमिका रही थी. हालांकि भवन का नक्शा स्वीकृत न होने के कारण करीब तीन माह पहले उस कमरे को सील कर दिया गया था.

मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि हाल ही में जारी किए गए नोटिस में केवल लगभग 20 गुणा 40 फीट क्षेत्र को सील करने का उल्लेख था, जबकि सोमवार को पूरी मस्जिद और उसके परिसर को सील कर दिया गया.