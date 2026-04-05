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देहरादून के सुनियोजित विकास की कवायद तेज, एमडीडीए दे रहा मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप

देहरादून को सुनियोजित ढंग से बसाने के लिए एमडीडीए ने कमर कस ली है. साथ ही इस दिशा में कार्य भी तेज कर दिया है.

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देहरादून को सुनियोजित ढंग से बसाने की कवायद (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 6:54 AM IST

3 Min Read
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देहरादून: राजधानी देहरादून के सुनियोजित, संतुलित और दीर्घकालिक विकास के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी है. शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मास्टर प्लान 2041 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान योजना को अंतिम स्वरूप देने के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई.

बैठक में तय किया गया कि इस बार मास्टर प्लान पूरी तरह जनकेंद्रित होगा. नगर निगम के हर वार्ड में विशेष कैंप लगाकर आम नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे, जिससे योजना अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बन सके. तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए सड़क नेटवर्क के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए नए कॉरिडोर, बाईपास और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रस्तावित किए गए हैं.

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देहरादून में विकास का नया रोड मैप (Photo-ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण को भी मास्टर प्लान में प्राथमिकता दी गई है. देहरादून की हरित पहचान को बनाए रखने के लिए नदी तटों के संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रीन जोन विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. अधिकारियों ने साफ किया कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा. मास्टर प्लान से जुड़ी आपत्तियों के निस्तारण के लिए एक नई तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव को शामिल किया गया है. यह समिति समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मामलों का समाधान करेगी. बैठक में मसूरी के मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मसूरी को एक मॉडल हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर्यटन और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रहे. सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 देहरादून के भविष्य की रूपरेखा है, जिसे जनभागीदारी और पारदर्शिता के साथ तैयार किया जा रहा है. वार्ड स्तर पर कैंपों के जरिए लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा.एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि यह मास्टर प्लान शहर के आर्थिक विकास को नई दिशा देगा. कन्वेंशन सेंटर, हेल्थ सिटी और गिफ्ट सिटी जैसी परियोजनाएं निवेश के नए अवसर पैदा करेंगी.

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि योजना को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और शहर के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.कुल मिलाकर, मास्टर प्लान 2041 के जरिए देहरादून को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार और एमडीडीए ने बड़ा कदम उठाया है. आने वाले समय में यह योजना शहर के विकास की दिशा और गति दोनों तय करेगी.

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