मेरठ में MDA का चला बुलडोजर, 12 हजार वर्ग मीटर जमीन से हटाया कब्जा, किसानों ने किया विरोध
1992 में MDA ने जमीन का अधिग्रहण किया था. विरोध में किसान हाईकोर्ट चले गए थे. हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 6:59 PM IST
मेरठ : मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) की टीम ने अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर बड़ी और कठोर कार्रवाई की है. मंगलवार को लगभग 12 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया. किसानों ने टीम का विरोध किया तो MDA ने पुलिस बुला ली. पुलिस ने किसानों को समझाया. हंगामा कर रहे आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है.
भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर इलाके में मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने लगभग 12 हजार वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया है. यहां कुछ लोग कब्जा कर रहे थे. झोपडियां भी बनी हुई थीं. हाईकोर्ट के आदेश पर MDA टीम मंगलवार को बुलडोजर लेकर पहुंची और जमीन को कब्जा मुक्त कराया.
इस दौरान किसानों ने विरोध जताया. हंगामा बढ़ता देख MDA ने पुलिस बुला ली. MDA के अफसरों ने विरोध कर रहे लोगों को समझाया, लेकिन बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए. किसान जमीन पर ही दरी बिछाकर बैठ गए. काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा.
मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीना ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है. भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में 1992 में गंगा नगर परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था. मुआवजे के तौर पर धनराशि कोर्ट में जमा कराई गई थी. काफी समय तक किसानों की तरफ से इस मामले में कोर्ट में वाद दाखिल करके व्यवधान भी पैदा किया गया.
मामले में कोर्ट ने किसानों को स्टे दे दिया था. उसके बाद सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया और जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश जारी किये थे. जिस पर आज टीम ने पहुंचकर कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया. विरोध कर रहे आठ लोगों को पुलिस को हिरासत में लिया है.
वीसी का कहना है कि कानूनी रूप से वह मेरठ विकास प्राधिकरण की जमीन थी, फिलहाल पुलिस फोर्स अभी मौजूद है. कुछ लोगों को जमीन आवंटित किया गया था, अब उन्हें कब्जा दिया जाएगा.
