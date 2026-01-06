ETV Bharat / state

मेरठ में MDA का चला बुलडोजर, 12 हजार वर्ग मीटर जमीन से हटाया कब्जा, किसानों ने किया विरोध

विरोध में किसान जमीन पर बैठे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) की टीम ने अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर बड़ी और कठोर कार्रवाई की है. मंगलवार को लगभग 12 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया. किसानों ने टीम का विरोध किया तो MDA ने पुलिस बुला ली. पुलिस ने किसानों को समझाया. हंगामा कर रहे आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है. भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर इलाके में मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने लगभग 12 हजार वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया है. यहां कुछ लोग कब्जा कर रहे थे. झोपडियां भी बनी हुई थीं. हाईकोर्ट के आदेश पर MDA टीम मंगलवार को बुलडोजर लेकर पहुंची और जमीन को कब्जा मुक्त कराया. MDA ने जमीन से हटाया कब्जा. (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान किसानों ने विरोध जताया. हंगामा बढ़ता देख MDA ने पुलिस बुला ली. MDA के अफसरों ने विरोध कर रहे लोगों को समझाया, लेकिन बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए. किसान जमीन पर ही दरी बिछाकर बैठ गए. काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा.