लखनऊ और मुजफ्फरनगर के चीफ इंजीनियर नहीं दे पाए बिजनेस प्लान की जानकारी, MD ने चार अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
एमडी ने कहा कि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए. इसके लिये फ्यूज सेट आदि आवश्यक उपकरण जरूर लगाए जाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 10:59 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक नीतीश कुमार ने प्रदेश के वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय भंयकर गर्मी पड़ रही है. सभी क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. इसके लिये सभी अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर और पुराने इलेक्ट्रिकल चेक मीटर की रीडिंग का अभियान चल रहा है. अब तक लगभग 50 हजार मीटर का मापन किया गया है. इसमें शतप्रतिशत स्मार्ट मीटर की रीडिंग निर्धारित मानक के अनुरूप है. उन्होंने डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चेक मीटर के मापन की जानकारी उपभोक्ताओं को भी प्राप्त हो इसके लिये प्रचार-प्रसार हो.
प्रबन्ध निदेशक ने विद्युत आपूर्ति के बारे में डिस्कॉम के अधिकारियों से पूछताछ की. उन्होंने निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों में आपूर्ति बेहतर रहे इसके लिये वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें. अगर कहीं ट्रांसफार्मर छतिग्रस्त हो तो निर्धारित समय में बदल जायें और कम से कम समय में आपूर्ति सामान्य हो. इस समय प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैम्प लगाये जा रहें हैं. इन कैम्पों के माध्यम से उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर वैरिफाई करा लिए जाएं. इसके लिये सभी अधिशासी अभियन्ता अपने क्षेत्रों में प्रयास करें.
प्रबन्ध निदेशक ने बिजनेस प्लान के अन्तर्गत हो रहे कार्यों को समय से पूरा कराने के निर्देश दिये. मुख्य अभियन्ता मुजफ्फरनगर के बिजनेस प्लान के सन्दर्भ में सही जानकारी न दे पाने के कारण स्पष्टीकरण के निर्देश दिए. लखनऊ के अमौसी क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता से भी बिजनेस प्लान के कार्यों में विलम्ब के कारण स्पष्टीकरण के निर्देश दिये. ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता के मुद्दे पर अधीक्षण अभियन्ता मुजफ्फरनगर से स्पष्टीकरण तलब किया. उन्होंने सभी मुख्य अभियन्ताओं से पूछा कि विद्युत आपूर्ति को लेकर किसी सामग्री की कमी तो नहीं है.
एमडी को बताया गया कि सामग्री की कमी नहीं है. एमडी ने कहा कि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए. इसके लिये फ्यूज सेट आदि आवश्यक उपकरण जरूर लगाए जाएं. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबन्ध निदेशक रिया केजरीवाल ने बताया कि राजधानी के कुछ स्थानों पर विद्युत आपूर्ति को लेकर समस्या आयी थी जिसे सामान्य कर दिया गया है. अधिकारी लगातार सतर्कता बरत रहें हैं. किसी सामग्री की कमी नहीं है. 1912 पर आने वाली समस्याओं का सक्रिय रूप से निस्तारण कराया जा रहा है.
पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि लखनऊ में विद्युत आपूर्ति बेहतर रहे, ट्रिपिंग न हो इसके लिये विशेष सतर्कता बरती जाए. प्रबन्ध निदेशक ने निर्देशित किया कि झटपट पोर्टल पर कोई आवेदन पेडिंग नहीं रहना चाहिए. इसकी रेग्यूलर मॉनीटरिंग हो जिससे निर्धारित समय में कनेक्शन स्वीकृत हो सकें. मध्यांचल के अन्तर्गत दर्शननगर में झटपट पोर्टल पर ज्यादा आवेदन पेंडिंग रहने पर वहां के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वे पेन्डेन्सी खत्म करें. अभियान चलाकर ट्रांसफार्मर की जांच कर लें और आवश्यक मेंटेनेंस करा लें. अधिशासी अभियन्ता आलापुर को ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्ता पर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए. अगर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होंगे तो जिम्मेदारी तय करके वसूली और कार्रवाई होगी.
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