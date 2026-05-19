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लखनऊ और मुजफ्फरनगर के चीफ इंजीनियर नहीं दे पाए बिजनेस प्लान की जानकारी, MD ने चार अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक नीतीश कुमार ने प्रदेश के वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय भंयकर गर्मी पड़ रही है. सभी क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. इसके लिये सभी अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर और पुराने इलेक्ट्रिकल चेक मीटर की रीडिंग का अभियान चल रहा है. अब तक लगभग 50 हजार मीटर का मापन किया गया है. इसमें शतप्रतिशत स्मार्ट मीटर की रीडिंग निर्धारित मानक के अनुरूप है. उन्होंने डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चेक मीटर के मापन की जानकारी उपभोक्ताओं को भी प्राप्त हो इसके लिये प्रचार-प्रसार हो.

प्रबन्ध निदेशक ने विद्युत आपूर्ति के बारे में डिस्कॉम के अधिकारियों से पूछताछ की. उन्होंने निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों में आपूर्ति बेहतर रहे इसके लिये वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें. अगर कहीं ट्रांसफार्मर छतिग्रस्त हो तो निर्धारित समय में बदल जायें और कम से कम समय में आपूर्ति सामान्य हो. इस समय प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैम्प लगाये जा रहें हैं. इन कैम्पों के माध्यम से उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर वैरिफाई करा लिए जाएं. इसके लिये सभी अधिशासी अभियन्ता अपने क्षेत्रों में प्रयास करें.

प्रबन्ध निदेशक ने बिजनेस प्लान के अन्तर्गत हो रहे कार्यों को समय से पूरा कराने के निर्देश दिये. मुख्य अभियन्ता मुजफ्फरनगर के बिजनेस प्लान के सन्दर्भ में सही जानकारी न दे पाने के कारण स्पष्टीकरण के निर्देश दिए. लखनऊ के अमौसी क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता से भी बिजनेस प्लान के कार्यों में विलम्ब के कारण स्पष्टीकरण के निर्देश दिये. ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता के मुद्दे पर अधीक्षण अभियन्ता मुजफ्फरनगर से स्पष्टीकरण तलब किया. उन्होंने सभी मुख्य अभियन्ताओं से पूछा कि विद्युत आपूर्ति को लेकर किसी सामग्री की कमी तो नहीं है.