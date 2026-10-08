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पक्षी विहार में बर्ड गार्ड को लेकर खास प्लान? एमडी ने ट्रांसगंगा से नवाबगंज तक किया निरीक्षण

उन्नाव : बिजली व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक संदीप भागिया ने बुधवार को उन्नाव में करीब पांच घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक और स्थलीय निरीक्षण किया. ट्रांसगंगा सिटी से लेकर नवाबगंज पक्षी विहार के पास गुजर रही बिजली लाइन तक एमडी ने व्यवस्थाओं को परखा. बैठक में साफ संदेश दिया गया कि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के साथ राजस्व वसूली पर भी विशेष जोर दिया जाए.

एमडी ने ट्रांसगंगा सिटी का निरीक्षण कर आस-पास के गांवों में बिजली आपूर्ति की स्थिति देखी. एमडी संदीप भागिया ने कहा कि इस महीने के लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की समीक्षा की गई है और विभाग पिछले साल के थ्रू-रेट के लगभग बराबर पहुंच चुका है.

साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि जहां उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली देने की जरूरत है, वहां निवेश होगा और जहां बड़े बकायेदार भुगतान नहीं कर रहे हैं, वहां कार्रवाई भी होगी.

उनका कहना है कि अब सप्लाई से जुड़े मामलों में सुधार के साथ विभागीय टीमें राजस्व वसूली पर और अधिक फोकस कर सकेंगी. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले महीनों में उन्नाव क्षेत्र का राजस्व और बेहतर होगा.

ग्रामीणों का कहना है कि घरों तक बिजली तो पहुंचती है, लेकिन वोल्टेज इतना कम रहता है कि रोजमर्रा के विद्युत उपकरण तक ठीक से संचालित नहीं हो पाते. समस्या से परेशान ग्रामीणों ने क्षेत्र में अलग पावर हाउस बनाए जाने की मांग भी रखी है.

एमडी ने अधिकारियों के साथ मौके की स्थिति देखी और यह समझने का प्रयास किया कि अलग पावर हाउस, लाइन में सुधार या अन्य तकनीकी व्यवस्था में से किस विकल्प से ग्रामीणों को स्थायी राहत दी जा सकती है. अधिकारियों को इस दिशा में ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए.

प्रबंध निदेशक संदीप भागिया ने किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)







निरीक्षण के दौरान यूनिवर्सिटी प्रबंधन की शिकायत है कि निजी फीडर होने के बावजूद उन्हें निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है. बार-बार ट्रिपिंग के कारण संस्थान की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो रही है. एमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल फॉल्ट ठीक करने तक सीमित न रहें, बल्कि यह पता लगाया जाए कि बार-बार ट्रिपिंग की मूल वजह क्या है और उसका स्थायी समाधान कैसे किया जा सकता है.





नवाबगंज पक्षी विहार के पास से गुजर रही बिजली लाइन भी एमडी के निरीक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा रही. अधिकारियों के मुताबिक, इस लाइन में बार-बार फॉल्ट आने की शिकायत है. एमडी ने मौके की स्थिति देखकर फॉल्ट के कारणों का तकनीकी अध्ययन कराने के निर्देश दिए.

पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली लाइनों पर बर्ड गार्ड लगाने की संभावना पर भी चर्चा हुई. 33 केवी लाइनों पर इस्तेमाल होने वाले बर्ड गार्ड को 11 केवी लाइन पर लगाया जा सकता है या नहीं, इसकी तकनीकी जांच कराई जाएगी. यानी विभाग अब बिजली लाइन के फॉल्ट रोकने के साथ पक्षियों की सुरक्षा का विकल्प भी तलाश रहा है.







बैठक में आगामी एडिशनल बिजनेस प्लान 2026-27 पर भी विस्तार से चर्चा हुई. एमडी ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों को प्लान में शामिल किया जाए. लंबे फीडरों के कारण होने वाली समस्याओं को कम करने, जंगलों के बीच से गुजर रही लाइनों को सुरक्षित और बेहतर बनाने तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देने के लिए जरूरी कार्ययोजना तैयार की जाए. अधिकारियों को इन सुझावों को प्लान में शामिल करने के लिए पांच से छह दिन का समय दिया गया है.







बैठक में बिजली देने के साथ विभाग का राजस्व बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुख रहा. एमडी ने पुराने बकाये की वसूली के लिए गांव-गांव बैठकें करने और उपभोक्ताओं को समय से बिल जमा करने के फायदे समझाने के निर्देश दिए. बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया.



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