आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ा पारिश्रमिक; परिवहन निगम के एमडी ने जारी किया आदेश
प्रबंध निदेशक ने बताया कि 7वें वेतनमान के बकाया एरियर के किस्तों में भुगतान पर सहमति व्यक्त करने पर भी बात हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 6:49 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न डिपो में बसों का मेंटेनेंस कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने का आदेश पास हो गया है. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने आदेश जारी कर दिया है.
इससे प्रदेश भर के विभिन्न जनपदों के परिवहन निगम डिपो में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी. कार्यशालाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि का आदेश जारी होने के बाद अब बसों के बेहतर मेंटेनेंस होने की उम्मीद है.
अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल आउटसोर्स कर्मियों को अलग-अलग पारिश्रमिक दिया जाएगा. तीन श्रेणियां में इनका विभाजन किया गया है. प्रथम श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अकुशल कर्मचारियों को 13690 रुपए, अर्ध कुशल को 15059 रूपए और कुशल कार्मिकों को 16868 रुपए मिलेंगे.
इसी तरह द्वितीय श्रेणी में उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले जिलों में अकुशल को 13006 रुपए, अर्ध कुशल 14306 रुपए और कुशल को 16025 रुपए मिलेंगे.
तृतीय श्रेणी वाले जिलों में अकुशल श्रमिकों को 12356 रुपए, अर्ध कुशल को 13590 रूपए और कुशल कार्मिकों को 15,224 रुपए मिलेंगे. 1 अप्रैल 2026 से यह दरें प्रभावित होंगी. कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ते का भुगतान पहले ही शुरू हो चुका है.
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी और महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि रोडवेज परिषद की आंदोलनात्मक नोटिस के बाद कई समस्याओं का समाधान हुआ है.
उन्होंने बताया कि सभी श्रेणी के चालकों-परिचालकों के रात/ दिन हाल्ट भत्ता और कार्यशाला कर्मचारियों के रात्रिपाली भत्ता और प्रदूषण भत्ता की वर्तमान दरें पुनरीक्षित कर उन्हें बढ़ाने, संविदा चालकों-परिचालकों की EPF की कटौती की सीलिंग लिमिट बढ़ाने, संविदा परिचालकों को भी वरिष्ठता का लाभ देते हुए चालकों की तरह एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह भुगतान करने पर जल्द निर्णय होगा.
साथ ही रुपईडिहा और विंध्यनगर डिपो के चालकों के पारिश्रमिक की दर NCR व सोनौली डिपो के चालकों की दर के बराबर करने, नो एक्सीडेंट रिवॉर्ड के तहत संविदा सहित सभी अर्ह चालकों को 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष का का भुगतान करने, आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह प्रोग्रामर और लेखा कम टैली ऑपरेटर की पारिश्रमिक की दरों में बढ़ोतरी करने पर भी जल्द निर्णय होगा.
संविदा चालकों-परिचालकों का 50% या इससे कम लोड फैक्टर आने पर पारिश्रमिक में हो रही कटौती पर परिषद की तरफ से दिए गए तथ्यों व तर्कों के आधार पर इस कटौती की धनराशि की स्थिति की समीक्षा कर इसे बंद करने का आश्वासन मिला है.
संविदा चालकों-परिचालकों के मृतक आश्रितों को संविदा पर सेवायोजित करने की व्यवस्था बनाने और लंबी सेवाओं के बाद सेवानिवृत हो रहे संविदा चालकों-परिचालकों को उपादान/सेवा पारितोषिक के रूप में एक निश्चित धनराशि भुगतान करने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय तलाशने के लिए भी परिवहन निगम के एमडी ने आश्वस्त किया है.
मार्ग पर पुलिस के बिना चालक के दोष के भी परिवहन निगम की बसों के किए जा रहे चालानों के संबंध में प्रबंध निदेशक ने कहा कि वह इस विषय में पुलिस कमिश्नर व पुलिस महानिदेशक से बात भी करेंगे और आवश्यक पत्र लिखकर इसे रुकवाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने बताया कि पुरुष संविदा परिचालकों को सीधे निगम से भर्ती करने का प्रस्ताव शासन में भेजा जा चुका है.
7वें वेतनमान के बकाया एरियर के किस्तों में भुगतान पर सहमति व्यक्त करने पर भी बात हुई है. ठेके पर दी गई 19 कार्यशालाओं के आउटपुट और खर्च की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संचालन के लिए अयोग्य व खराब बसों को सरेंडर कर अतिरिक्त-कर की देयताओं को कम करने, परिषद की तरफ से उठाई गई अन्य मांगों यथा-पदोन्नतियां करने, अंतरराज्जीय मार्गों पर संचालित बसों की एफसीआई वास्तविक किराए के आधार पर निर्धारित करने, चित्रकूट-धाम क्षेत्र में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए कई वर्ष पूर्व इस मद में आवंटित धनराशि की सीमा बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई.
शासन स्तरीय मांगों पर अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई है. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर चल रही वाहनों के परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई करने का अभियान चलाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं.
प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया गया कि निजी बसों और निगम की बसों के अतिरिक्त कर की दरों में विद्यमान अंतर को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद को निर्णय के लिए भेजा गया है. वर्ष 2001 तक के संविदा चालकों-परिचालकों व दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम विभाग में भेजा गया है. निस्तारण की पैरवी की जा रही है.
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