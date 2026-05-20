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आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ा पारिश्रमिक; परिवहन निगम के एमडी ने जारी किया आदेश

परिवहन निगम के एमडी ने जारी किया आदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न डिपो में बसों का मेंटेनेंस कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने का आदेश पास हो गया है. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने आदेश जारी कर दिया है. इससे प्रदेश भर के विभिन्न जनपदों के परिवहन निगम डिपो में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी. कार्यशालाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि का आदेश जारी होने के बाद अब बसों के बेहतर मेंटेनेंस होने की उम्मीद है. अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल आउटसोर्स कर्मियों को अलग-अलग पारिश्रमिक दिया जाएगा. तीन श्रेणियां में इनका विभाजन किया गया है. प्रथम श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अकुशल कर्मचारियों को 13690 रुपए, अर्ध कुशल को 15059 रूपए और कुशल कार्मिकों को 16868 रुपए मिलेंगे. इसी तरह द्वितीय श्रेणी में उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले जिलों में अकुशल को 13006 रुपए, अर्ध कुशल 14306 रुपए और कुशल को 16025 रुपए मिलेंगे. तृतीय श्रेणी वाले जिलों में अकुशल श्रमिकों को 12356 रुपए, अर्ध कुशल को 13590 रूपए और कुशल कार्मिकों को 15,224 रुपए मिलेंगे. 1 अप्रैल 2026 से यह दरें प्रभावित होंगी. कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ते का भुगतान पहले ही शुरू हो चुका है. रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी और महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि रोडवेज परिषद की आंदोलनात्मक नोटिस के बाद कई समस्याओं का समाधान हुआ है. उन्होंने बताया कि सभी श्रेणी के चालकों-परिचालकों के रात/ दिन हाल्ट भत्ता और कार्यशाला कर्मचारियों के रात्रिपाली भत्ता और प्रदूषण भत्ता की वर्तमान दरें पुनरीक्षित कर उन्हें बढ़ाने, संविदा चालकों-परिचालकों की EPF की कटौती की सीलिंग लिमिट बढ़ाने, संविदा परिचालकों को भी वरिष्ठता का लाभ देते हुए चालकों की तरह एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह भुगतान करने पर जल्द निर्णय होगा. साथ ही रुपईडिहा और विंध्यनगर डिपो के चालकों के पारिश्रमिक की दर NCR व सोनौली डिपो के चालकों की दर के बराबर करने, नो एक्सीडेंट रिवॉर्ड के तहत संविदा सहित सभी अर्ह चालकों को 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष का का भुगतान करने, आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह प्रोग्रामर और लेखा कम टैली ऑपरेटर की पारिश्रमिक की दरों में बढ़ोतरी करने पर भी जल्द निर्णय होगा.