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मेरठ में PVVNL के एमडी बोले- स्मार्ट मीटर समय की मांग, इसका समय आ गया, अगले साल तक 100% घरों में लग जाएगा

PVVNL के एमडी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में दी जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के एमडी रवीश गुप्ता ने सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे कई जानकारियां साझा की. उन्होंने बताया, अगले साल तक 100 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लग जाएंगे. PVVNL के दायरे में यूपी वेस्ट के 14 जिलों के कुल 80 लाख उपभोक्ता हैं.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ लोग तरह-तरह की बातें करते हैं. लेकिन उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बेहद ही उपयोगी हैं. विधुत उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर बहुत ही अच्छा विकल्प है. स्मार्ट मीटर समय की मांग है और इसका समय आ गया है.

PVVNL के एमडी रवीश गुप्ता ने कहा, शहर से लेकर गांवों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं, इस दिशा में तेजी से कार्य भी चल रहा है. उपभोक्ता अगर समय से अपने मीटर को रिचार्ज करते रहेंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं होगी.

लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर की परेशानियां लेकर विद्युत विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं. ऐसे में कई जगह धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है. उपभोक्ताओं को सिर्फ जागरूक होना होगा. उन्हें उसके बाद किसी तरह की परेशानी का भी सामना भी नहीं करना पड़ेगा.