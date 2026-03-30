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मेरठ में PVVNL के एमडी बोले- स्मार्ट मीटर समय की मांग, इसका समय आ गया, अगले साल तक 100% घरों में लग जाएगा

PVVNL के एमडी रवीश गुप्ता ने कहा, उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर बहुत ही अच्छा विकल्प है. ये बेहद उपयोगी हैं.

PVVNL के एमडी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में दी जानकारी.
PVVNL के एमडी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में दी जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:50 PM IST

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मेरठ : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के एमडी रवीश गुप्ता ने सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे कई जानकारियां साझा की. उन्होंने बताया, अगले साल तक 100 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लग जाएंगे. PVVNL के दायरे में यूपी वेस्ट के 14 जिलों के कुल 80 लाख उपभोक्ता हैं.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ लोग तरह-तरह की बातें करते हैं. लेकिन उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बेहद ही उपयोगी हैं. विधुत उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर बहुत ही अच्छा विकल्प है. स्मार्ट मीटर समय की मांग है और इसका समय आ गया है.

PVVNL के एमडी रवीश गुप्ता ने कहा, शहर से लेकर गांवों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं, इस दिशा में तेजी से कार्य भी चल रहा है. उपभोक्ता अगर समय से अपने मीटर को रिचार्ज करते रहेंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं होगी.

लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर की परेशानियां लेकर विद्युत विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं. ऐसे में कई जगह धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है. उपभोक्ताओं को सिर्फ जागरूक होना होगा. उन्हें उसके बाद किसी तरह की परेशानी का भी सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

इतना समझना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के एक-एक यूनिट को आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर समय-समय पर देख भी सकते हैं, ज़ब आपके प्रीपेड मीटर की बकाया राशि समाप्त होने वाली होती है तो भी उपभोक्ता को संदेश प्राप्त होता है.

उन्होंने कहा कि मीटर के बैलेंस को शून्य या नेगेटिव होने से पहले उसे रिचार्ज करके किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सकता है. उपभोक्ताओं को यहां राहत भी है कि अगर किसी कारण वश प्रीपेड मीटर को तीन दिन तक रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, तब भी डिस्कनेक्ट नहीं होता.

डिस्कांम के 14 जिलों का हाल

  • मेरठ जोन-1 में 10 लाख 9 हजार 982 उपभोक्ता हैं.
  • मेरठ जोन-2 में 10 लाख 9 हजार 342 उपभोक्ता हैं.
  • Pvvnl के नोएडा जोन में 4 लाख 1 हजार 982 उपभोक्ता हैं.
  • गाजियाबाद जोन-1 में 8 लाख 8 हजार 176 उपभोक्ता हैं.
  • गाजियाबाद जोन-2 में 6 लाख 9027 उपभोक्ता हैं.
  • गाजियाबाद जोन-3 में 8 लाख 5 हजार 692 उपभोक्ता हैं.
  • गजरौला जोन में 15 लाख 9 हजार 722 उपभोक्ता हैं.
  • मुरादाबाद जोन में 3 लाख 46 हजार 946 उपभोक्ता हैं.
  • बुलन्दशहर जोन में 13 लाख 3 हजार 431 उपभोक्ता हैं.
  • मुजफ्फरनगर जोन में 19 लाख 1 हजार 917 उपभोक्ता हैं.
  • सहारनपुर जोन में 15 लाख 9 हजार 595 उपभोक्ता मीटर हैं.
  • अब तक लगभग 25 फीसदी मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर में लग चुके हैं.

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