नाकाबंदी में पकड़ी 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स, एमपी में बनी, पहुंचानी थी अजमेर, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह एमडी अजमेर में पहुंचानी थी. हालांकि नाकाबंदी में उनके इरादे फेल हो गए.

The accused is in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Pratapgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
प्रतापगढ़: धोलापानी पुलिस ने शुक्रवार को एनएच 56 पर थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर ले जाई जा रही 4 किलो 646 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त एमडी की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई है. इसमें मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि जिले में अभी ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत धोलापानी कार्यवाहक थानाधिकारी नारायणलाल के नेतृत्व में डीएसटी व पुलिस टीम ने धोलापानी थाने से पहले स्पीड ब्रेकर के पास नाकाबंदी शुरू की. इस दौरान प्रतापगढ़ की ओर से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे हुए आते दिखाई दिए. मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठे युवक के पीछे लटके बैग में अवैध वस्तु होने की आंशका हुई. इस पर उन्हें रोका गया. बैग के बारे में पूछने पर वे संतोषजनक जवाब नहीं ​दे पाए. दोनों के बैग चैक किए तो इनमें 4 किलो 646 ग्राम एमडी बरामद हुई. इसे जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया.

एमपी में बनाने की आशंका: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त एमडी को हाल ही में निकटवर्ती एमपी में बनाया गया है. पकड़ी गई एमडी अजमेर में बिकने के लिए ले जाई जा रही थी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों जतीन पुत्र कैलाश मालवीय और जितेंद्र पुत्र रतनलाल मालवीय से पूछताछ की गई. इसमें उन्होंने बताया​ कि उन्होंने एमडी बसाड़ से एक युवक से ली थी. इसे अजमेर में किसी को देना था. बसाड़ वाला युवक ही उन्हें बताने वाला था कि एमडी किसे पहुंचानी है. हालांकि वह युवक अब फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

