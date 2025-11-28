ETV Bharat / state

नीमच में MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, नारकोटिक्स विंग ने 30 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी

नारकोटिक्स विंग ने नीमच के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम लसूड़िया इस्तमुरार में एक खेत में बने मकान पर छापा मारा. 30 करोड़ से अधिक की ड्रग्स और केमिकल जब्त.

MD DRUGS WORTH RS 30 CRORE SEIZED
नीमच में MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
नीमच: मध्य प्रदेश पुलिस की नारकोटिक्स विंग ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नीमच में MD (मेथम्फेटामाइन) ड्रग्स बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों में निरंजन (32 वर्ष, निवासी खेड़ी दायमा), अर्जुन (30 वर्ष, निवासी लसूड़िया इस्तमुरार) और रमेश (27 वर्ष, निवासी लसूड़िया इस्तमुरार) शामिल हैं. इन तीनों को मौके से गिरफ्तार करते हुए MD ड्रग्स बनाने वाले इस अवैध कारखाने को सील कर दिया गया.

खेत पर बने मकान पर मारा छापा, 30 करोड़ से अधिक की ड्रग्स और केमिकल जब्त

जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स विंग की टीम ने नीमच के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम लसूड़िया इस्तमुरार में एक खेत में बने मकान पर छापा मारा. दबिश के दौरान पुलिस टीम ने मौके से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और निर्माण सामग्री जब्त की है.

नारकोटिक्स विंग के एडीजे महेश चंद्र जैन (ETV Bharat)

जब्त की गई सामग्री में 2 किलो 700 ग्राम ठोस MD ड्रग्स और 16 किलो लिक्विड MD शामिल है. इसके अलावा एमडी निर्माण में उपयोग होने वाला 70 किलो से अधिक केमिकल, तीन मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है. पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध ड्रग्स कारोबार में सक्रिय पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन को उजागर किया जा सके.

उम्मीद से भी ज्यादा ड्रग्स बरामद किया

मामले में नारकोटिक्स विंग के एडीजे महेश चंद्र जैन ने कहा "नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नीमच में एक बड़ी कार्रवाई की गई है. पिछले कई दिनों से ग्राम खेड़ी थाना मनासा जिला नीमच निवासी निरंजन बंजारा की गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही थी. निरंजन के ही पास के गांव लसूड़िया ईस्तमुरार में मूवमेंट हो रहा था. दोनों ही गांव में पुलिस द्वारा अपने मुखबिर लगाए गए थे जो लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे."

"आज सुबह नारकोटिक्स विंग में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि निरंजन अपने साथियों के साथ लसूड़िया गांव के ईस्तमुरार के खेत में एमडी बना रहा है. इसके बाद टीम वहां पहुंची और घेराबंदी कर खेत के बीच में बने एक मकान में दबिश देकर उम्मीद से भी ज्यादा आश्चर्यजनक ड्रग्स बरामद किया."

