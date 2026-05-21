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फलोदी: ट्यूबवेल पर चल रही थी नशे की फैक्ट्री, पुलिस ने मारा छापा, एक आरोपी पकड़ा

जब्त रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके 30 किलोग्राम एमडी बनाई जा सकती थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तीस करोड़ से अधिक आंकी गई है.

MD Drug Factory In Phalodi
नशे की जब्त सामग्री के साथ पुलिस टीम (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 8:10 PM IST

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जोधपुर: मारवाड़ में अवैध ड्रग फैक्ट्रियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. ताजा मामला फलोदी जिले का है, जहां पुलिस ने एक ट्यूबवेल पर चल रही एमडी बनाने की गुप्त फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में 1.080 किलोग्राम तैयार एमडी बरामद हुई है. इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए की है. पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम और थाना बाप ने बुधवार मध्यरात्रि बाप थाना क्षेत्र के दूरस्थ गांव मोडकिया में दबिश दी. आरोपी सुखराम ने अपने ही ट्यूबवेल पर बने बंद छपरे में यह अवैध कारखाना चला रखा था. पुलिस सप्लाई नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है.

फलोदी के पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि पुलिस थाना बाप के दूरस्थ गांव मोडकिया के एकांत क्षेत्र में एक ट्यूबवेल पर दबिश देकर ड्रग्स एमडी बनाने के एक कारखाने का भंडाफोड़ किया है. मौके से सामग्री, उपकरण तथा 1 किलो से अधिक ड्रग बरामद हुई, जिसकी कीमत 1 करोड़ आठ लाख रुपए है. आरोपी से एमडी सप्लाई को लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपी सुखराम को मौके से गिरफ्तार किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि जब्त किए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके करीब 30 किलोग्राम एमडी बनाई जा सकती थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तीस करोड़ से अधिक आंकी गई है.

ट्यूबवेल पर चल रही थी नशे की फैक्ट्री. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: बाड़मेर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक': अवैध ड्रग फैक्ट्री पकड़ी, करोड़ों की एमडी ड्रग और केमिकल बरामद

सतनाम सिंह ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थानाधिकारियों व जिला स्पेशल टीम फलोदी को अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम फलोदी के प्रभारी एएसआई प्रदीप, सिपाही चौखाराम की ओर से एकत्र की गई सूचनाओं का विश्लेषण किया गया तथा मुखबिर तंत्रों से विभिन्न संदिग्ध परिस्थितियों में सूचनाएं एकत्रित की गईं.

खेत में खोल ली फैक्ट्री: एसपी ने बताया कि गोपनीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी. वहां ट्यूबवेल पर टिनशेड के नीचे चारा-अनाज रखने का छपरा बना हुआ है. टिनशेड के बंद छपरे का दरवाजा खोलकर जांच की गई, तो वहां एमडी बनाने के उपकरण, कांच के जार, बर्तन, इलेक्ट्रिकल हीटर, छोटी मशीन, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की बोतलें, जरीकन व अन्य उपकरण मिले. मौके से कुल 1.080 किलोग्राम एमडी बरामद हुई. मौके से बरामद रसायनों से करीब 30 किलोग्राम एमडी बनाई जा सकती थी. मौके पर ट्यूबवेल मालिक सुखराम रेशमाराम गोदारा निवासी मोडकिया को गिरफ्तार किया गया. आरोपी सुखराम से अन्य आरोपियों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है. आरोपी सुखराम व अन्य के विरुद्ध बाप थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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ONE ACCUSED ARRESTED
FINISHED MD WORTH CRORES RECOVERED
MD DRUG FACTORY IN PHALODI

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