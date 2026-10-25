मध्य प्रदेश में तैयार हुई देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, डिफेंस सिस्टम करेगी अपग्रेड
देश को टेक्नोलॉजी के रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग(MCTE) और आईआईटी इंदौर ने विकसित की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप.सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:22 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 4:52 PM IST
इंदौर: कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर हर तरह की डाटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली माइक्रो चिप या सेमीकंडक्टर चिप अब मध्य प्रदेश में भी तैयार की जा सकेगी. हाल ही में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग(MCTE) और आईआईटी इंदौर ने एमपी की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की है. जिसका उपयोग देश की डिफेंस प्रणाली को अपग्रेड करने में किया जा सकेगा. MCTE के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बक्शी ने बताया आईआईटी के सहयोग से एमसीटीई ने यह स्वदेशी चिप डिजाइन की है.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के प्रयास तेज
भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत असम और गुजरात में नई इकाइयों की स्थापना की है. इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 100 अरब डॉलर का चिप इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में छह राज्यों में 1.6 लाख करोड़ रुपये की 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है.
क्या होती है सेमीकंडक्टर चिप
सेमीकंडक्टर चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिमाग होती है, जिसके जरिए संबंधित उपकरण में बिजली का प्रवाह कंट्रोल किया जाता है. इसी के अंदर संबंधित उपकरण को ऑपरेट करने वाला डाटा और कमांड स्टोर रहते हैं जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर अन्य कोई उपकरण के तरह-तरह के कैलकुलेशन को संभव बनाते हैं.
इसी के अंदर संबंधित उपकरण की मेमोरी सुरक्षित रहती है साथ ही उपकरण से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम यही चिप करती है. इसके अलावा टेंपरेचर सेंसर और उसकी कंट्रोलिंग भी सेमीकंडक्टर चिप के कारण ही होती है. वहीं वर्तमान दौर में आधुनिक कार और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा स्मार्ट ड्राइविंग के तमाम सिस्टम में सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग हो रहा है. वहीं मिसाइल और ड्रोन के अलावा रॉकेट ऑपरेटिंग प्रणाली में इसी चिप के जरिए कंट्रोलिंग और कमान के अलावा पूरा ऑपरेशन स्टोर किया जाता है.
भारत में 90% चिप होती है इंपोर्ट
भारत अब तक सेमीकंडक्टर चिप के लिए चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहा है. वह अपनी जरूरत का 90 से 95% सेमीकंडर चिप का आयात करता है. दरअसल एडवांस्ड माइक्रोचिप के मामले में ताइवान की हिस्सेदारी पूरे विश्व में 90% है. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस मोबाइल सेक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान में उपयोग होने वाली चिप चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया से आयत करनी होती है. इनके अलावा जापान और नीदरलैंड भी सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में अग्रणी देश हैं.
डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी चिप का उपयोग
वर्तमान में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पंजाब स्थित सेमीकंडक्टर लैबोरेट्री में देश के लिए स्वदेशी चिप और सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जा रहा है. यहीं पर ISRO द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्पेस ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201 विकसित किया गया है. इसे लेकर ड्रोन इंजीनियर दुर्गेश शुक्ला बताते हैं "हमारे देश में क्वालिटी डिवाइस तैयार हो रहे हैं, भले हमारी क्षमता कम हो लेकिन जो सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो रही हैं, उसका उपयोग भारतीय डिफेंस प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है."
वही आईआईटी की रिसर्च स्कॉलर नेहा माहेश्वरी का कहना है "जिस तरह की डिवाइस एमपी में तैयार की गई है वह ड्रोन में सेंसर के रूप में उपयोग में लाई जा सकेगी. वहीं जिस तरह की सेमीकंडक्टर चिप अब मध्य प्रदेश में तैयार हो रही हैं उसके फलस्वरूप सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में एमपी का जल्द ही महत्वपूर्ण स्थान रहेगा."