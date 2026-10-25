ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में तैयार हुई देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, डिफेंस सिस्टम करेगी अपग्रेड

IIT इंदौर में डेवलप होगी देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप ( ETV Bharat )

इंदौर: कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर हर तरह की डाटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली माइक्रो चिप या सेमीकंडक्टर चिप अब मध्य प्रदेश में भी तैयार की जा सकेगी. हाल ही में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग(MCTE) और आईआईटी इंदौर ने एमपी की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की है. जिसका उपयोग देश की डिफेंस प्रणाली को अपग्रेड करने में किया जा सकेगा. MCTE के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बक्शी ने बताया आईआईटी के सहयोग से एमसीटीई ने यह स्वदेशी चिप डिजाइन की है.

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के प्रयास तेज

भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत असम और गुजरात में नई इकाइयों की स्थापना की है. इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 100 अरब डॉलर का चिप इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में छह राज्यों में 1.6 लाख करोड़ रुपये की 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है. देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप IIT इंदौर में (ETV Bharat) क्या होती है सेमीकंडक्टर चिप सेमीकंडक्टर चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिमाग होती है, जिसके जरिए संबंधित उपकरण में बिजली का प्रवाह कंट्रोल किया जाता है. इसी के अंदर संबंधित उपकरण को ऑपरेट करने वाला डाटा और कमांड स्टोर रहते हैं जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर अन्य कोई उपकरण के तरह-तरह के कैलकुलेशन को संभव बनाते हैं. देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप (ETV Bharat) इसी के अंदर संबंधित उपकरण की मेमोरी सुरक्षित रहती है साथ ही उपकरण से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम यही चिप करती है. इसके अलावा टेंपरेचर सेंसर और उसकी कंट्रोलिंग भी सेमीकंडक्टर चिप के कारण ही होती है. वहीं वर्तमान दौर में आधुनिक कार और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा स्मार्ट ड्राइविंग के तमाम सिस्टम में सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग हो रहा है. वहीं मिसाइल और ड्रोन के अलावा रॉकेट ऑपरेटिंग प्रणाली में इसी चिप के जरिए कंट्रोलिंग और कमान के अलावा पूरा ऑपरेशन स्टोर किया जाता है.