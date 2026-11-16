पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में शराब पीना सैलानी को पड़ा महंगा, जानें क्यों पुलिस ने वसूला जुर्माना?
परिवार के साथ पंजाब से मैक्लोडगंज घूमने आया था सैलानी. पुलिस के साथ बहसबाजी का भी आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:05 AM IST
मैक्लोडगंज: पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने और पुलिस के साथ बहसबाजी कर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 114 के तहत चालान कर उससे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला है.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर को मैक्लोडगंज पुलिस कानून एवं व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मैक्लोडगंज चौक पर एक व्यक्ति अपने परिवार सहित सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता हुआ पाया गया. पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने चौक पर शोर-शराबा शुरू कर दिया. इससे मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई.
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर जुर्माना
पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन और फिर पुलिस के साथ बहसबाजी करने के पर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उसके साथ ही उन्होंने आम जनता और पर्यटकों से सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पंजाब से आकर हुड़दंग करना पड़ा महंगा!
पुलिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने ले गई, जहां उसकी पहचान गुरतेज सिंह निवासी मकान नंबर 23 एवेन्यू, अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई. पुलिस ने उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला. जुर्माना अदा करने के बाद उसे भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल न होने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया.
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