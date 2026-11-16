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पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में शराब पीना सैलानी को पड़ा महंगा, जानें क्यों पुलिस ने वसूला जुर्माना?

मैक्लोडगंज में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने पर जुर्माना ( GETTY IMAGES )

मैक्लोडगंज: पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने और पुलिस के साथ बहसबाजी कर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 114 के तहत चालान कर उससे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला है.

क्या है पूरा मामला?