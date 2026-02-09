ETV Bharat / state

रायबरेली एमसीएफ अगले हफ्ते देगा वन्दे भारत ट्रेन की पहली रैक, ट्रेन में वेटिंग लिस्ट जल्द होगी समाप्त

रायबरेली: रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना फिर एक बार इतिहास रचने जा रहा है. आत्मनिर्भर भारत योजना को साकार करते हुए अगले सप्ताह वन्दे भारत ट्रेन की पहली रैक देश को समर्पित करेगा. यह भारतीय रेलवे की एक अत्याधुनिक, रोबोटिक उत्पादन इकाई है.

आरेडिका के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना फोर्ज्ड व्हील के मामले में पहले ही आत्मनिर्भर हो चुका है. दो वर्ष पूर्व इसे टेक ओवर करने के बाद ही आरेडिका अपने पाहियों के लिए विदेशों पर निर्भरता खत्म कर स्वयं मांग पूरी कर रहा है. इसके अलावा इस आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने ने जहां पिछले वित्तीय वर्ष में दो हज़ार पच्चीस डिब्बे बनाये थे, वहीं, मौजूदा वर्ष मे इस संख्या को तीन हज़ार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.





प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि आरेडिका इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है. देश में टिकट की वेटिंग लिस्ट समाप्त करने के लिए ज़्यादा से ज्यादा डिब्बो का उत्पादन करना होगा, इसके अलावा वित्तीय वर्ष में आरेडिका ने 15 हजार रेल कोच निर्माण का लक्ष्य हासिल किया था. वहीं 50 हजार से अधिक फोर्ज्ड व्हील्स का निर्माण भी पूरा किया है. आरेडिका पर्यावरण को लेकर भी कई नये आयाम गढ रहा हैं.



कार्यक्रम में देश व प्रदेश के कई हस्तियाँ मौजूद थे. जिनकी उपस्थिति में संस्थान की प्रगति से जुड़े पुस्तक का विमोचन किया गया. 7 नवंबर 2012 से शुरू हुए यह कारखाना हर वर्ष 2000 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे बनाता है. यह 'मेक इन इंडिया' के तहत 15,000 से अधिक कोच का रिकॉर्ड बनाकर आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे रहा है.

