MCD की सुनियो योजना से करदाताओं को बड़ी राहत, निगम को मिला रिकॉर्ड राजस्व; बढ़ सकती है आखिरी तारीख

मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वो इस योजना का पूरा फायदा उठाएं और बिना जुर्माना बकाया निपटाएं

मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह
मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह (SOURCE: ANI)
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की संपत्ति कर निपटान योजना 2025-26 (सुनियो) न सिर्फ करदाताओं के लिए राहत साबित हो रही है, बल्कि निगम की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दे रही है. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और बिना ब्याज व जुर्माने के अपने बकाया संपत्ति कर का निपटान करें.

महापौर ने बताया कि सुनियो योजना के तहत अब तक 1,78,923 संपत्ति करदाता लाभान्वित हो चुके हैं और 1 फरवरी 2026 तक कुल 1032.91 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा किया जा चुका है. योजना के चलते करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले के प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिल रही है, बशर्ते वे चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक का मूल कर जमा करें.

राजा इकबाल सिंह (ETV Bharat)

लेट फीस की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं-मेयर

सरदार राजा इकबाल सिंह ने स्पष्ट किया कि निगम ने लेट फीस की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और 1 से 31 जनवरी 2026 तक लागू 5 प्रतिशत की दर ही प्रभावी रखी गई. उन्होंने कहा कि यह करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर है, जिससे वे पुराने बकाया से मुक्त हो सकते हैं.

आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,28,802 आवासीय संपत्तियों से 200.45 करोड़ रुपये और 50,121 गैर-आवासीय संपत्तियों से 832.45 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है. खास बात यह है कि 96,169 नए करदाताओं ने पहली बार सुनियो योजना के तहत संपत्ति कर जमा किया, जिससे निगम को 367.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई.

मेयर ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 फरवरी 2026 तक कुल 12,62,977 करदाताओं से 2828.49 करोड़ रुपये का संपत्ति कर संग्रह हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 10,43,804 करदाताओं से 1908.06 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए थे. इससे कर संग्रह में 48.24 प्रतिशत और करदाताओं की संख्या में 20.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

महापौर ने कहा कि सुनियो योजना से जहां आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है, वहीं निगम को विकास कार्यों के लिए मजबूत आर्थिक आधार भी मिल रहा है. उन्होंने एक बार फिर नागरिकों से 28 फरवरी तक इस योजना का लाभ उठाने की अपील की. इस स्कीम से लगातार हो रहे फायदे से दिल्ली नगर निगम गदगद है, ऐसे में इस स्कीम की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है.

