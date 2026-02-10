ETV Bharat / state

दिल्ली: MCD सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगों के जल्द पूरा न होने पर हड़ताल की दी चेतावनी

शाहदरा नॉर्थ जोन कार्यालय के बाहर, निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर किया जोरदार धरना-प्रदर्शन

MCD सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन
MCD सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ जोन कार्यालय के बाहर मंगलवार को निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और यूनियन नेता एकत्र हुए और कार्यालय के बाहर से पैदल मार्च निकालते हुए दिल्ली नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के चलते इलाके में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

सफाई कर्मचारी यूनियन नेताओं ने लगाया आरोप
प्रदर्शन में शामिल सफाई कर्मचारी यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारी वर्षों से स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रहा है. यूनियन नेताओं का कहना है कि कई कर्मचारियों को कागजों में तो पक्का कर दिया गया, लेकिन उन्हें अब तक औपचारिक नियुक्ति नहीं दी गई है. नियुक्ति न मिलने के कारण ऐसे कर्मचारियों को आज भी कच्चे कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं.

MCD सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)


नियुक्ति से पहले मरने वाले कर्मचारियों के परिवार के लिए सुविधा की मांग
यूनियन नेताओं ने बताया कि कई सफाई कर्मचारियों ने पक्का होने की उम्मीद में वर्षों तक काम किया, लेकिन कई कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले ही उनकी मौत हो गई. ऐसे मामलों में मृत कर्मचारियों के परिजनों को न तो पक्के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं मिलीं और न ही किसी प्रकार की आर्थिक सुरक्षा दी गई.

अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए
यूनियन की पहली और प्रमुख मांग है कि जिन कर्मचारियों को पक्का घोषित किया जा चुका था और जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार के सदस्य को पक्के कर्मचारियों के बराबर सभी सुविधाएं दी जाएं. इसके अलावा यूनियन ने मांग की कि जिन कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है, उन्हें तुरंत नियुक्ति दी जाएं और शेष सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए.

अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए
अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए (ETV Bharat)

कर्मचारियों ने मांगें नहीं माने जाने पर हड़ताल की दी चेतावनी
कर्मचारियों का कहना है कि लगातार उपेक्षा के कारण उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है.प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह यातायात को नियंत्रित किया.यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया, तो सफाई कर्मचारी मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी.

संपादक की पसंद

